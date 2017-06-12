Более 2,8 тыс. граждан Украины въехали в Польшу за сутки безвизового режима

ВАРШАВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Более 2,8 тысячи граждан Украины воспользовались введенным в ночь на 11 июня безвизовым режимом с ЕС и въехали на территорию Польши. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Главной комендатуры пограничной охраны республики Агнешка Голиас.

"В воскресенье в Польшу приехали 23059 граждан Украины. Безвизовым режимом воспользовались 2817 человек", - сказала она. По меньшей мере двоим гражданам Украины было отказано во въезде.

Большинство граждан Украины пересекли границу с Польшей на автомобильных пунктах пропуска.

С 11 июня украинские граждане, располагающие биометрическими паспортами, могут осуществлять туристические поездки в государства Евросоюза на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода. Либерализация визового режима не дает им права на работу или учебу в Европе.

В Департаменте консульской службы МИД Украины отчитались, что по состоянию на 23:00 11 июня в ЕС въехали более 59 тысяч украинцев, из них более 11 тысяч - по биометрическим паспортам, в том числе 1682 - без виз. Таким образом, только 2,8% граждан Украины из общего количества тех, кто путешествовал в ЕС в воскресенье, воспользовались правом безвизовых поездок.