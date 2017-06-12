Более 2,8 тыс. граждан Украины въехали в Польшу за сутки безвизового режима

Неймар назван самым дорогим футболистом в мире по версии CIES Football ObservatoryСпорт 12 июня, 12:41
Mail.ru Group подсветила свою штаб-квартиру в Москве цветами российского флагаОбщество 12 июня, 12:39
Один из основателей группы "Кино" снимет фильм про Виктора ЦояКультура 12 июня, 12:13
День России. Онлайн-трансляцияОбщество 12 июня, 12:00
Путин назвал "День России в мире" ярким событием в культурной жизни многих странОбщество 12 июня, 11:41
Футболисты сборной России в полном составе проводят тренировку после игры с чилийцамиСпорт 12 июня, 11:38
Третьяк: клубы КХЛ могут создать нужные условия для возвращения звезд калибра МалкинаСпорт 12 июня, 11:37
Третьяк: хоккеист "Питтсбурга" Малкин провел один из лучших сезонов в НХЛСпорт 12 июня, 11:31
Ижевск отмечает День России и День города мероприятиями, придуманными местными жителямиОбщество 12 июня, 11:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАРШАВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Более 2,8 тысячи граждан Украины воспользовались введенным в ночь на 11 июня безвизовым режимом с ЕС и въехали на территорию Польши. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Главной комендатуры пограничной охраны республики Агнешка Голиас.
"В воскресенье в Польшу приехали 23059 граждан Украины. Безвизовым режимом воспользовались 2817 человек", - сказала она. По меньшей мере двоим гражданам Украины было отказано во въезде.
Большинство граждан Украины пересекли границу с Польшей на автомобильных пунктах пропуска.
С 11 июня украинские граждане, располагающие биометрическими паспортами, могут осуществлять туристические поездки в государства Евросоюза на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода. Либерализация визового режима не дает им права на работу или учебу в Европе.
В Департаменте консульской службы МИД Украины отчитались, что по состоянию на 23:00 11 июня в ЕС въехали более 59 тысяч украинцев, из них более 11 тысяч - по биометрическим паспортам, в том числе 1682 - без виз. Таким образом, только 2,8% граждан Украины из общего количества тех, кто путешествовал в ЕС в воскресенье, воспользовались правом безвизовых поездок.