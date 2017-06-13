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Еврокомиссия начала расследование против Польши, Венгрии, Чехии за отказ принять мигрантов

Международная панорама
13 июня, 16:41 дата обновления: 13 июня, 16:47 UTC+3

Результатом процедуры могут стать крупные штрафы для стран-нарушителей

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Материал из 1 страницы
© EPA/ZOLTAN BALOGH

БРЮССЕЛЬ, 13 июня. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Еврокомиссия (ЕК) начала официальную процедуру устранения нарушений в отношении Венгрии, Польши и Чехии за отказ принимать мигрантов по квотам ЕС. Об этом говорится в заявлении ЕК.

"Еврокомиссия приняла решение открыть процедуру устранения нарушений в отношении Венгрии, Польши и Чехии за невыполнение решения (Совета ЕС - прим. ТАСС) по расселению беженцев", - говорится в заявлении.

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Результатом этой процедуры могут стать крупные денежные штрафы для стран-нарушителей. В качестве самой суровой меры наказания, которая, впрочем, еще ни разу не применялась, эти государства могут быть лишены права голоса в Совете ЕС.

Осенью 2015 года страны ЕС приняли решение о расселении по своей территории 160 тыс. из находившихся на тот момент в Греции и Италии беженцев из Африки. Квоты распределялись пропорционально населению остальных стран ЕС и ряду других факторов. Польша обязалась тогда принять 7 тыс. человек, Чехия - 1,6 тыс., Венгрия - 1,3 тыс., Словакия - 900 человек.

В настоящее время против выполнения миграционных квот выступают все страны "Вишеградской группы" - Венгрия, Польша, Словакия и Чехия. Еврокомиссия с начала года ведет переговоры с "отступниками", надеясь урегулировать проблему во внесудебном порядке, но результатов не добилась.

За последние два года Польша и Венгрия не приняли ни одного мигранта, Чехия взяла 12 человек, Словакия - 16. Основным критерием для начала дисциплинарных действий в отношении трех стран "Вишеградской группы" стал их отказ брать на себя любые обязательства по приему беженцев по квотам за последние 12 месяцев.

Словакия смогла избежать этой ситуации, поскольку объявила о готовности принять ограниченное число мигрантов. Между тем общее число беженцев, прибывших в страны ЕС в 2015-2016 гг., превышает 2,5 млн человек, в настоящее время интенсивность миграционного потока вновь начала расти.

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Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Чехия Польша Венгрия
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