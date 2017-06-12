"Вишеградская группа" выступает против планов ЕС наказывать за отказ в приеме беженцев

ВАРШАВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. "Вишеградская группа" (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) выступает против планов Брюсселя наказывать входящие в "четверку" страны за отказ принимать на своей территории беженцев. Об этом заявил глава МВД Польши Мариуш Блащак по итогам переговоров в Варшаве глав внутриполитических ведомств группы.

"Мы считаем, Еврокомиссия не права. Планы, касающиеся наказания стран "Вишеградской группы" безосновательны. Политика безопасности - это государственная политика, а не европейская", - сказал он.

"Страны "Вишеградской группы" едины в своем мнении", - заверил польский министр. "Мы считаем, что переселение привлечет новые волны миграции в Европы", - указал Блащак. По его словам, этот вопрос должен обсуждаться не Советом ЕС, а Советом Европы.

Европейская комиссия 12 июня приняла решение начать официальную процедуру устранения нарушений в отношении Венгрии, Польши и Чехии за отказ принимать мигрантов по квотам ЕС. Об этом заявил журналистам европейский источник. Официальное объявление об этом ожидается в ближайшее время.

Осенью 2015 года страны ЕС приняли решение о распределении по своей территории 160 тыс. из находившихся на тот момент в Греции и Италии беженцев из Африки. Квоты распределялись пропорционально населению остальных стран ЕС и ряду других факторов. Польша обязалась тогда принять 7 тыс. человек, Чехия - 1,6 тыс., Венгрия - 1,3 тыс.

Против выполнения миграционных квот выступают все страны "Вишеградской группы". Еврокомиссия с начала года ведет переговоры с "отступниками", надеясь урегулировать проблему во внесудебном порядке, но пока не добилась результатов. Между тем общее число беженцев, прибывших в страны ЕС в 2015-2016 гг., превышает 2,5 млн человек, сейчас интенсивность потока беженцев вновь начала расти.