Глава Пентагона поддержал удары ВВС коалиции по проправительственным силам в Сирии

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ВАШИНГТОН, 13 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Глава Минобороны США Джеймс Мэттис поддерживает авиаудары коалиции по отрядам проправительственных сил в Сирии, так как, на его взгляд, эти действия являлись самообороной. С такими словами он выступил на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.
"Это была самооборона. Командир на месте имел полномочия отдать приказ предпринять необходимые действия. Я это полностью поддерживаю", - сказал он.
На прошлой неделе штаб операции Inherent Resolve, которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США, заявил, что ВВС коалиции нанесли очередной удар по отрядам проправительственных сил Сирии. Атаку штаб объяснил тем, что отряды проникли в некую "деконфликтную зону" и создали угрозу для военной базы коалиции в Эт-Танфе, где находится лагерь по подготовке вооруженных оппозиционеров.
Глава МИД РФ на это заявил, что эти деконфликтные территории объявлены коалицией в одностороннем порядке, без согласия Дамаска. И в отличие от зон деэскалации, о создании которых условились участники майских переговоров в Астане, они не являются легитимными, отметил Лавров.