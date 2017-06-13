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Глава Пентагона поддержал удары ВВС коалиции по проправительственным силам в Сирии

Международная панорама
13 июня, 18:07 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Джеймс Мэттис считает, что эти действия были самообороной

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ВАШИНГТОН, 13 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Глава Минобороны США Джеймс Мэттис поддерживает авиаудары коалиции по отрядам проправительственных сил в Сирии, так как, на его взгляд, эти действия являлись самообороной. С такими словами он выступил на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.

"Это была самооборона. Командир на месте имел полномочия отдать приказ предпринять необходимые действия. Я это полностью поддерживаю", - сказал он.

На прошлой неделе штаб операции Inherent Resolve, которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США, заявил, что ВВС коалиции нанесли очередной удар по отрядам проправительственных сил Сирии. Атаку штаб объяснил тем, что отряды проникли в некую "деконфликтную зону" и создали угрозу для военной базы коалиции в Эт-Танфе, где находится лагерь по подготовке вооруженных оппозиционеров.

Глава МИД РФ на это заявил, что эти деконфликтные территории объявлены коалицией в одностороннем порядке, без согласия Дамаска. И в отличие от зон деэскалации, о создании которых условились участники майских переговоров в Астане, они не являются легитимными, отметил Лавров.

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