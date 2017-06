Экс-баскетболист Деннис Родман привез лидеру КНДР книгу Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Известный в недавнем прошлом американский баскетболист Деннис Родман привез в Пхеньян для лидера КНДР Ким Чен Ына книгу президента США Дональда Трампа "Искусство совершать сделку" (The Art of the Deal).

Американец передал этот подарок министру по делам физической культуры и спорта страны, сообщило информационное агентство Associated Press.

По его данным, на книге нет автографа Трампа. Судя по всему, это подарок не от президента США, а от экс-звезды Национальной баскетбольной ассоциации. Сам Родман не связывает свою поездку в КНДР с политикой и просит не считать его эмиссаром Белого дома.

Это уже пятый визит бывшего баскетболиста в КНДР. В феврале 2013 года он вместе с Ким Чен Ыном присутствовал на баскетбольном матче между американской командой Harlem Globetrotters и национальной сборной КНДР. Известный американский спортсмен заявил в то время, что считает Ким Чен Ына "настоящим руководителем, который заботится о своем народе, и народ его любит". Трижды Родман посетил Пхеньян в 2014 году, в том числе для проведения тренировок с северокорейскими баскетболистами.

57-летний Родман - лучший игрок по числу подборов в матчах плей-офф за всю историю NBA. Он завершил профессиональную спортивную карьеру в 2006 году, регулярно участвует во всевозможных телепередачах и развлекательных шоу, снимается в кино. Популярности Родмана содействуют эксцентричное поведение и манера экстравагантно одеваться.