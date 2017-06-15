Госдеп: США по-прежнему работают над определением сфер взаимодействия с Россией

ВАШИНГТОН, 15 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Соединенные Штаты продолжают искать сферы, в которых Москва и Вашингтон могли бы работать вместе. Об этом заявила в четверг официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

"Мы продолжаем искать сферы, в которых стороны смогут работать вместе. Мы говорили об этом и раньше, равно как и о том, как Россия и США могут работать вместе для борьбы с (запрещенной в РФ террористической группировкой) "Исламское государство", - сказала она.

Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, Тиллерсон выразил мнение, что российско-американские "отношения ухудшаются". При этом он заявил, что такое положение представляет угрозу миру и две величайшие ядерные державы на планете не могут иметь отношения такого рода.