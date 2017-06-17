Оливер Стоун назвал Владимира Путина "отличным руководителем" для России

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НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Американский режиссер Оливер Стоун, снявший четырехсерийный документальный фильм "Интервью с Путиным", считает президента РФ Владимира Путина "отличным руководителем" для России. Эти высказывания приводятся в вышедшей в пятницу в США книге, куда вошли полные тексты бесед Стоуна с Путиным, состоявшихся в период с июля 2015 года по февраль 2017 года.
"Вы отличный руководитель компании, и ваша компания - Россия", - заметил Стоун.
"Возможно, что это и так, - последовал ответ (приводится в переводе с английского - прим. ТАСС). - Все дело в координации. Все начинается с выяснения, с определения проблемных мест, с вопросов, на которые нужно получить ответы. И затем мы начинаем искать возможности решить эти проблемы".
В то же время Владимир Путин подчеркнул, что "не пытается остановиться на полпути, если видно, что дело движется в правильном направлении". "Другими словами, я не стремлюсь углубляться в большое количество деталей, - добавил он. - Я не слишком педантичен. Я пытаюсь реагировать на возникающие вопросы сразу, это активный процесс".