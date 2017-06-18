Президент Колумбии: в теракте в Боготе преступники могли использовать аммонал

БОГОТА, 18 июня. /Корр. ТАСС Антон Шамшин/. Преступники при исполнении теракта в торговом центре Centro Andino в столице Колумбии, Боготе, могли использовать взрывчатое вещество аммонал. Об этом в субботу сообщил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

У нас есть информация о типе взрывчатки. Это взрывное устройство высокой мощности, возможно был использован аммонал", - проинформировал он. "Одна из погибших женщин - француженка. Французы хорошо знают, что представляет собой терроризм: им приходилось с ним сталкиваться в последнее время", - добавил глава государства.

"Мы выражаем наши искренние соболезнования родственникам трех погибших женщин. Я только что получил подробный отчет полиции об этом трагическом происшествии. Установка взрывного устройства в женском туалете торгового центра - это жестокая и трусливая акция. И мы не будем отдыхать, пока не найдем и не поймаем ответственных", - отметил президент.

"Пусть колумбийцы будут уверены, что виновных мы поймаем и они предстанут перед правосудием. Завтра (в воскресенье) мы проведем Совет безопасности, - заявил глава государства. - Я не хочу сейчас спекулировать на тему, кто мог быть организатором этого террористического нападения. С моей стороны было бы безответственно озвучивать или отвергать какую-либо версию. Идет расследование и как только будут результаты - мы сообщим".

Он также попросил не тиражировать циркулирующие в СМИ версии произошедшего, поскольку "большинство этих версий не имеют основания". "Террористы хотят, чтобы население впало в панику. Лучшим ответом на это трусливое преступление - не бояться, спокойно отметить завтра День отца в кругу семьи. Террористы не поменяют наших планов", - обратился глава государства к гражданам.

Ранее власти страны сообщили о трех погибших и около 10 пострадавших в результате теракта в торговом центре Andino в Боготе.