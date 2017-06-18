В торговом центре в Боготе прогремел взрыв

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб, 11 человек пострадали в результате взрыва в субботу в торговом центре Centro Andino в столице Колумбии, Боготе. Об этом сообщил мэр города Энрике Пеньялоса в своем Twitter.
"Испытываю боль от подлого террористического нападения в Centro Andino", - написал мэр. По его данным, одна женщина погибла, 11 человек пострадали.
Actualizo información: 11 heridos en atentado terrorista Centro Andino— Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) 17 июня 2017 г.
Как сообщает колумбийская газета El Tiempo, взрыв произошел в туалете на втором этаже, в торговом центре находилось порядка 500 человек. На месте происшествия работают отряды саперов и спасателей.
Президент страны Хуан Мануэль Сантос выразил свои соболезнования в связи с произошедшим и поручил расследование главе национальной полиции генералу Хорхе Ньето.