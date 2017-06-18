Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В торговом центре в Боготе прогремел взрыв

Международная панорама
18 июня, 3:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Мэр города Энрике Пеньялоса назвал это "подлым террористическим нападением"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб, 11 человек пострадали в результате взрыва в субботу в торговом центре Centro Andino в столице Колумбии, Боготе. Об этом сообщил мэр города Энрике Пеньялоса в своем Twitter.

"Испытываю боль от подлого террористического нападения в Centro Andino", - написал мэр. По его данным, одна женщина погибла, 11 человек пострадали.

Как сообщает колумбийская газета El Tiempo, взрыв произошел в туалете на втором этаже, в торговом центре находилось порядка 500 человек. На месте происшествия работают отряды саперов и спасателей.

Президент страны Хуан Мануэль Сантос выразил свои соболезнования в связи с произошедшим и поручил расследование главе национальной полиции генералу Хорхе Ньето.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Колумбия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Путин отвечает, Макрон голосует, Забивака спускается в метро
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
10
"Друг Гельмут": как канцлеру ФРГ удавалось найти общий язык со всеми лидерами России
15
"Канцлер единства": жизнь и карьера Гельмута Коля
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Politico: в Белом доме не хотят лишаться права снимать санкции с РФ
2
Глава МИД ФРГ: попытка Обамы унизить Россию была ошибкой
3
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
4
Прокуратура Украины возбудила дело за экспорт угля из неподконтрольного Донбасса
5
СК настаивает на передаче из полиции дела о гибели ребенка в Балашихе
6
Оливер Стоун выразил сожаление, что в США многие выступают против любых отношений с РФ
7
Стоун сравнил реакцию американских СМИ на фильм о Путине с "1984" Оруэлла
Темы дня
Загрузка...
Реклама