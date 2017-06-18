Рейтинг премьера Японии за месяц упал более чем на 10%

ТОКИО, 18 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Рейтинг правительства Японии под руководством премьер-министра Синдзо Абэ составляет 44,9%, против его политики выступает немного меньше респондентов - 43,1%. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты опроса общественного мнения, проведенного агентством Kyodo 17-18 июня.

Таким образом всего за один месяц рейтинг главы кабинета упал сразу более чем на 10%: по итогам майского опроса его поддерживали 55,4% опрошенных. Во время исследования людям предлагалось ответить на вопросы и о двух событиях, вызвавших большой отклик в Японии. Они касаются принятия крайне спорного закона о введении наказания за подготовку, а не осуществление преступления, а также разгоревшегося вокруг Абэ скандала о поддержке им проекта своего друга.

Согласно результатам опроса, 67,7% респондентов недовольны теми методами, которые правящая коалиция использовала для принятия указанного закона. В частности, для ускорения процесса рассмотрения в верхней палате было принято решение пропустить его обсуждение в комитете по правовым вопросам. Такая практика крайне редко применяется в японском парламенте.

Оппозиция, а также ряд общественных организаций опасаются, что изменения в законодательстве позволят сделать объектом слежки все население страны и создадут условия для злоупотреблений. В список преступлений, за подготовку которых может грозить ответственность, вошло 277 пунктов, несмотря на то, что описательно закон называют "антитеррористическим". Впрочем, против этого закона выступают всего 44% опрошенных, а поддерживают его 42,1%.

Кроме того, 73,8% респондентов отметили, что их не убедили объяснения правительства, отрицающего возможность использования премьером своего влияния для помощи коммерческому проекту друга. На этой неделе министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Хирокадзу Мацуно подтвердил наличие 14 из 19 документов, о которых ранее объявила в парламенте оппозиция. В них указывается на "намерение премьер-министра" поддержать проект создания в специальной экономической зоне ветеринарного факультета частного университета, который принадлежит другу Абэ Котаро Какэ. Всего 9,3% считают, что проведенное кабинетом разбирательство по поводу этих документов, которые в министерстве сначала не могли найти, позволило установить истину; обратного мнения придерживаются 84,9%.