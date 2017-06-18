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Суд Кувейта отменил смертный приговор для обвиняемого в шпионаже в пользу Ирана

Международная панорама
18 июня, 13:51 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев

Суд заменил меру наказания основному фигуранту дела о террористической "ячейке Эль-Абдали" на пожизненное заключение

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 18 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Кассационный суд Кувейта отменил в воскресенье высшую меру наказания для главного обвиняемого в шпионаже в пользу Ирана и ливанской шиитской группировки "Хезболлах". Об этом сообщило агентство KUNA.

Судебная коллегия приняла решение аннулировать вердикт Апелляционного суда, приговорившего основного фигуранта дела о террористической "ячейке Эль-Абдали" к смертной казни, заменив меру наказания на пожизненное заключение. Вместе с тем, 14 подданных эмирата, связанных с незаконным формированием, Кассационный суд приговорил к 10 годам лишения свободы вместо ранее назначенного штрафа в 5 тыс. кувейтских динаров (порядка $15 тыс.). В общей сложности в состав группировки входило 26 человек.

Кувейтские силовики раскрыли "ячейку Эль-Абдали", связанную с "Хезболлах", признанной в эмирате террористической организацией, в августе 2015 года. Штаб- квартира боевиков находилась в районе Эль-Абдали на севере страны близ границы с Ираком, при обыске была обнаружена крупная партия оружия и боеприпасов. В декабре 2015 года генеральная прокуратура эмирата выдвинула обвинения в попытках подрывной деятельности в Кувейте и шпионаже в пользу Ирана и "Хезболлах".

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