СМИ: группировка "Хасм" взяла ответственность за подрыв полицейских в Каире

КАИР, 19 июня. /ТАСС/. Связанная с исламистской ассоциацией "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ и Египте) группировка "Хасм" взяла на себя ответственность за совершенное минувшей ночью нападение на полицейских в Каире. Об этом сообщил новостной портал Al-Watan.

В ночь с субботы на воскресенье в районе кольцевой дороги египетской столицы была подорвана машина с сотрудниками аппарата центральной безопасности при МВД. Заложенная экстремистами самодельная бомба сработала, когда мимо проезжал полицейский автомобиль. В результате теракта погиб офицер, еще четверо силовиков получили ранения.

Движение "Хасм", деятельность которого в феврале была запрещена в Египте, впервые заявило о себе в июле прошлого года в одной из социальных сетей и позднее несколько раз публиковало сообщения о собственных диверсиях, в частности нападениях на сотрудников силовых структур. Наиболее громкой вылазкой, за которую активисты группировки взяли на себя ответственность, стало неудавшееся покушение на бывшего верховного муфтия страны Али Гумаа, а также помощника генпрокурора страны Закарию Абдель Азиза.

В декабре прошлого года радикалы подорвали полицейский блокпост неподалеку от Великих пирамид Гизы на окраине Каира, в результате чего погибли шестеро силовиков. В начале мая текущего года они расстреляли в столице патруль полицейских, убив трех из них.