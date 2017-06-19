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СМИ: группировка "Хасм" взяла ответственность за подрыв полицейских в Каире

Международная панорама
19 июня, 2:06 UTC+3 КАИР КАИР 19, июня. /ТАСС

В результате теракта погиб офицер, еще четверо силовиков получили ранения, пишет портал Al-Watan

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КАИР, 19 июня. /ТАСС/. Связанная с исламистской ассоциацией "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ и Египте) группировка "Хасм" взяла на себя ответственность за совершенное минувшей ночью нападение на полицейских в Каире. Об этом сообщил новостной портал Al-Watan.

В ночь с субботы на воскресенье в районе кольцевой дороги египетской столицы была подорвана машина с сотрудниками аппарата центральной безопасности при МВД. Заложенная экстремистами самодельная бомба сработала, когда мимо проезжал полицейский автомобиль. В результате теракта погиб офицер, еще четверо силовиков получили ранения.

Движение "Хасм", деятельность которого в феврале была запрещена в Египте, впервые заявило о себе в июле прошлого года в одной из социальных сетей и позднее несколько раз публиковало сообщения о собственных диверсиях, в частности нападениях на сотрудников силовых структур. Наиболее громкой вылазкой, за которую активисты группировки взяли на себя ответственность, стало неудавшееся покушение на бывшего верховного муфтия страны Али Гумаа, а также помощника генпрокурора страны Закарию Абдель Азиза.

В декабре прошлого года радикалы подорвали полицейский блокпост неподалеку от Великих пирамид Гизы на окраине Каира, в результате чего погибли шестеро силовиков. В начале мая текущего года они расстреляли в столице патруль полицейских, убив трех из них.

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