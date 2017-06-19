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AFP: водитель машины, совершивший наезд на полицейский автобус в Париже, был вооружен

Международная панорама
19 июня, 17:46 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 19, июня. /ТАСС

По информации агентства, в момент столкновения был слышен взрыв

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ПАРИЖ, 19 июня. /ТАСС/. Водитель машины, совершивший наезд на полицейский автобус на Елисейских полях в Париже, был вооружен. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источники.

По информации агентства, в момент столкновения был слышен взрыв. Тем не менее, как подтверждают все источники, пострадавших в результате инцидента нет.

Неизвестный совершил в понедельник наезд на полицейский автобус на Елисейских полях в центре Парижа. По мнению представителей жандармерии, наезд был совершен преднамеренно. Виновник происшествия задержан.

Инцидент произошел недалеко от Елисейского дворца, в самом охраняемом участке Елисейских полей. Район инцидента оцеплен. На месте происшествия находятся много полицейских, работают пожарные службы. Близлежащие станции метро были закрыты.

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Наезд на полицейский автобус в Париже
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