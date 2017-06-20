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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент Бразилии Мишел Темер прибыл в Москву. Самолет бразильского лидера приземлился в столичном аэропорту "Внуково".
Это первый приезд бразильского лидера в РФ с момента его вступления в должность главы государства 31 августа 2016 года. Ранее, занимая пост вице-президента, Темер неоднократно бывал в России.
У трапа самолета президента Бразилии встречали заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, посол РФ в Бразилии Сергей Акопов и посол Бразилии в России Антонио Салгадо. Вдоль красной ковровой дорожки, ведущей к правительственному терминалу "Внуково", выстроилась рота почетного караула кремлевского Преображенского полка. Оркестр исполнил гимны Бразилии и России, после чего Темер в сопровождении Рябкова, Акопова и Салгадо прошел в здание терминала.
Во время своего пребывания в Москве глава крупнейшей южноамериканской страны проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, председателем правительства Дмитрием Медведевым, председателями Совета Федерации и Государственной думы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. В рамках визита также запланирована встреча Темера с российскими инвесторами.