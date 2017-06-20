Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЕП просит ЕС официально приостановить переговоры по вступлению Турции

Международная панорама
20 июня, 13:08 UTC+3

В Европарламенте призвали сделать это, если пакет конституционной реформы в Турции будет реализован без изменений

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Комитет Европарламента (ЕП) по иностранным делам призывает Еврокомиссию (ЕК) и страны-члены Евросоюза официально приостановить переговоры о вступлении Турции в сообщество. Об этом говорится в ежегодном отчете комитета ЕП по Турции.

"Учитывая результаты недавнего референдума в Турции и расширение президентских полномочий, комитет по иностранным делам призывает ЕК и национальные правительства ЕС официально приостановить без замедления переговоры о вступлении Турции, если пакет конституционной реформы будет реализован без изменений", - отмечается в документе.

В нем поясняется, что члены комитета практически единогласно проголосовали за соответствующий проект резолюции. Ожидается, что документ будет вынесен на голосование всего ЕП на июльской пленарной сессии в Страсбурге.

16 апреля президент Турции Тайип Эрдоган сразу после референдума о поправках в конституцию заявил, что первым делом обсудит с главой правительства Бинали Йылдырымом и председателем оппозиционной Партии националистического движения Девлетом Бахчели вопрос о возвращении в стране практики смертной казни, за запрет которой во всем мире выступает Евросоюз.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Конституционный референдум в Турции
Страны
Турция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
10
"Друг Гельмут": как канцлеру ФРГ удавалось найти общий язык со всеми лидерами России
15
"Канцлер единства": жизнь и карьера Гельмута Коля
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РФ рассмотрит решение ЕСПЧ по закону о запрете пропаганды гомосексуализма
2
Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 год
3
Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах
4
Глава "Нафтогаза" просит США ввести санкции против всех участников "Северного потока-2"
5
Россия не готовит требований к США в ответ на план Тиллерсона
6
СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ
7
Водолазы приступили к поиску подростков, перевернувшихся в лодке на Ладоге
Темы дня
Загрузка...
Реклама