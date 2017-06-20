ЕП просит ЕС официально приостановить переговоры по вступлению Турции

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БРЮССЕЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Комитет Европарламента (ЕП) по иностранным делам призывает Еврокомиссию (ЕК) и страны-члены Евросоюза официально приостановить переговоры о вступлении Турции в сообщество. Об этом говорится в ежегодном отчете комитета ЕП по Турции.
"Учитывая результаты недавнего референдума в Турции и расширение президентских полномочий, комитет по иностранным делам призывает ЕК и национальные правительства ЕС официально приостановить без замедления переговоры о вступлении Турции, если пакет конституционной реформы будет реализован без изменений", - отмечается в документе.
В нем поясняется, что члены комитета практически единогласно проголосовали за соответствующий проект резолюции. Ожидается, что документ будет вынесен на голосование всего ЕП на июльской пленарной сессии в Страсбурге.
16 апреля президент Турции Тайип Эрдоган сразу после референдума о поправках в конституцию заявил, что первым делом обсудит с главой правительства Бинали Йылдырымом и председателем оппозиционной Партии националистического движения Девлетом Бахчели вопрос о возвращении в стране практики смертной казни, за запрет которой во всем мире выступает Евросоюз.