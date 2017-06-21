Президент Сербии считает невозможным признание независимости Косова

БЕЛГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что ни при каких условиях не признает независимость Косова.

"Как я могу признать Косово, если я, положив руку на конституцию, клялся, что не признаю Косово? Я не могу и не хочу признать независимость Косова", - сказал Вучич во вторник в эфире национальной телерадиокомпании Сербии РТС. В то же время он призвал ставить перед собой "реальные и осуществимые цели".

Во время принесения присяги 31 мая президент Сербии предложил вынести вопрос Косова на общественное обсуждение.