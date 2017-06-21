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Президент Сербии считает невозможным признание независимости Косова

Международная панорама
21 июня, 0:55 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 21, июня. /ТАСС

Александар Вучич напомнил, что поклялся не признавать Косово, "положив руку на конституцию"

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БЕЛГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что ни при каких условиях не признает независимость Косова.

"Как я могу признать Косово, если я, положив руку на конституцию, клялся, что не признаю Косово? Я не могу и не хочу признать независимость Косова", - сказал Вучич во вторник в эфире национальной телерадиокомпании Сербии РТС. В то же время он призвал ставить перед собой "реальные и осуществимые цели".

Во время принесения присяги 31 мая президент Сербии предложил вынести вопрос Косова на общественное обсуждение.

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