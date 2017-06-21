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Прокуратура рассматривает взрыв на Центральном вокзале в Брюсселе как теракт

Международная панорама
21 июня, 0:39 дата обновления: 21 июня, 1:05 UTC+3

Ведомство не располагает данными касательно личности нападавшего, который привел в действие некое взрывное устройство у касс вокзала

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Материал из 1 страницы
© EPA/OLIVIER HOSLET

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Федеральная прокуратура Бельгии рассматривает взрыв, произошедший 20 июня на Центральном вокзале в Брюсселе, как теракт. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

"Около 20:30 (21:30 мск) на Центральном вокзале прогремел сравнительно небольшой по масштабу взрыв... Мы рассматриваем инцидент как террористический акт", - процитировало агентство представителя прокуратуры Эрика Ван дер Сипта.

По его словам, на данный момент прокуратура не располагает информацией о том, жив или мертв нападавший, который привел в действие некое взрывное устройство на вокзале и был нейтрализован полицией. У ведомства также нет данных о его личности.

Ранее в прокуратуре сообщили, что неизвестный с рюкзаком привел в действие взрывное устройство у касс вокзала в Брюсселе, когда на него обратил внимание военный патруль. Военные тяжело ранили этого человека, других пострадавших нет.

Из-за инцидента полиция эвакуировала людей из центра Брюсселя, с площади Гран-пляс, нескольких прилежащих к ней улиц и с Центрального вокзала. В прокуратуре сообщили, что эвакуация из центра города была проведена в качестве меры предосторожности. 

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