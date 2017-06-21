Прокуратура рассматривает взрыв на Центральном вокзале в Брюсселе как теракт

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Федеральная прокуратура Бельгии рассматривает взрыв, произошедший 20 июня на Центральном вокзале в Брюсселе, как теракт. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.
"Около 20:30 (21:30 мск) на Центральном вокзале прогремел сравнительно небольшой по масштабу взрыв... Мы рассматриваем инцидент как террористический акт", - процитировало агентство представителя прокуратуры Эрика Ван дер Сипта.
По его словам, на данный момент прокуратура не располагает информацией о том, жив или мертв нападавший, который привел в действие некое взрывное устройство на вокзале и был нейтрализован полицией. У ведомства также нет данных о его личности.
Ранее в прокуратуре сообщили, что неизвестный с рюкзаком привел в действие взрывное устройство у касс вокзала в Брюсселе, когда на него обратил внимание военный патруль. Военные тяжело ранили этого человека, других пострадавших нет.
Из-за инцидента полиция эвакуировала людей из центра Брюсселя, с площади Гран-пляс, нескольких прилежащих к ней улиц и с Центрального вокзала. В прокуратуре сообщили, что эвакуация из центра города была проведена в качестве меры предосторожности.