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Глава МВД: бомба на вокзале Брюсселя была значительной мощности, но не сработала по плану

Международная панорама
21 июня, 9:11 дата обновления: 21 июня, 9:20 UTC+3

Ян Ямбон также отметил, что личность террориста уже установлена, более того, он был известен полиции

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Глава МВД Бельгии Ян Ямбон

Глава МВД Бельгии Ян Ямбон

© AP Photo/Virginia Mayo

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Бомба у террориста, устроившего вечером во вторник взрыв на вокзале Брюсселя, была значительной мощности, однако она не сработала так, как планировал смертник. Об этом сообщил в эфире телеканала VTM глава МВД королевства Ян Ямбон.

"Террорист использовал устройство, которое предполагало взрыв большой силы, однако произошел лишь слабый взрыв", - сказал он.

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Ямбон также отметил, что личность террориста уже установлена, более того, он был известен полиции. Другие подробности на этот счет глава МВД не сообщил. Министр также утверждает, что своевременное вмешательство полиции и военных помогло избежать теракта больших масштабов.

Взрыв произошел во вторник вечером у касс Центрального вокзала Брюсселя. Неизвестный с криком "Аллах Акбар" привел в действие взрывное устройство, прозвучал громкий хлопок, однако взрыв оказался крайне малой мощности, в результате него никто не пострадал. Место инцидента заволокло дымом, возникла паника. Находившиеся поблизости военные патрульные застрелили преступника.

После теракта были эвакуированы все находившиеся в здании вокзала, также была проведена эвакуация на Гран- пляс, расположенной в центре Брюсселя.

Общая оценка ситуации и действий спецслужб будет дана после 10:00 (11:00 мск) на экстренном заседании национального Совета безопасности под председательством премьер-министра Шарля Мишеля.

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