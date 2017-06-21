Глава МВД: бомба на вокзале Брюсселя была значительной мощности, но не сработала по плану

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Бомба у террориста, устроившего вечером во вторник взрыв на вокзале Брюсселя, была значительной мощности, однако она не сработала так, как планировал смертник. Об этом сообщил в эфире телеканала VTM глава МВД королевства Ян Ямбон.

"Террорист использовал устройство, которое предполагало взрыв большой силы, однако произошел лишь слабый взрыв", - сказал он.

Ямбон также отметил, что личность террориста уже установлена, более того, он был известен полиции. Другие подробности на этот счет глава МВД не сообщил. Министр также утверждает, что своевременное вмешательство полиции и военных помогло избежать теракта больших масштабов.

Взрыв произошел во вторник вечером у касс Центрального вокзала Брюсселя. Неизвестный с криком "Аллах Акбар" привел в действие взрывное устройство, прозвучал громкий хлопок, однако взрыв оказался крайне малой мощности, в результате него никто не пострадал. Место инцидента заволокло дымом, возникла паника. Находившиеся поблизости военные патрульные застрелили преступника.

После теракта были эвакуированы все находившиеся в здании вокзала, также была проведена эвакуация на Гран- пляс, расположенной в центре Брюсселя.

Общая оценка ситуации и действий спецслужб будет дана после 10:00 (11:00 мск) на экстренном заседании национального Совета безопасности под председательством премьер-министра Шарля Мишеля.