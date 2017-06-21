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Взрыв на вокзале Брюсселя: террорист убит, жертв нет

Международная панорама
21 июня, 5:12 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 21, июня. /ТАСС

Личность и мотивы преступника пока не установлены

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© AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Очередной теракт произошел в Европе. После серии нападений в Париже и Лондоне 20 июня неизвестный привел в действие взрывное устройство у касс Центрального вокзала в Брюсселе.

Злоумышленника в толпе заметил военный патруль - его выдали провода, видневшиеся из-под одежды. Военные направились к вызвавшему у них подозрения человеку, после чего прогремел взрыв. Террорист, поняв, что привлек внимание правоохранителей, привел в действие взрывное устройство, тип которого до сих пор не установлен.

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Взрыв был небольшой силы, поэтому окружающие не пострадали. По сообщениям очевидцев, на месте ЧП было много дыма, возникла паника, однако стражи порядка и персонал вокзала смогли быстро взять ситуацию под контроль.

Личность и мотивы преступника пока не установлены. Федеральная прокуратура Бельгии расследует инцидент как теракт. Премьер Шарль Мишель созвал  экстренное заседание национального Совета безопасности. Уровень террористической угрозы пока остается неизменным - на третьей, предпоследней, отметке.

Террорист застрелен

В прокуратуре Брюсселя  ТАСС сообщили, что исполнитель теракта "использовал небольшое взрывное устройство у касс на Центральном вокзале". " Он сделал это, когда заметил, что к нему приближается военный патруль. Военные тяжело ранили его. Других пострадавших нет", - отметили в ведомстве.

Вместе с тем некоторые бельгийские СМИ сообщили, что террорист, перед тем как привести в действие взрывное устройство, выкрикивал лозунги во славу Аллаха. В прокуратуре эту информацию не подтвердили.

Впоследствии ведомство сообщило, что исполнитель теракта скончался. "Мы можем подтвердить, что подозреваемый получил смертельное ранение, он мертв", - заявили в прокуратуре.

Быстрая эвакуация

Премьер Бельгии поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за оперативную реакцию и четкие действия. "Выражаю признательность нашим военным, полиции и персоналу наших железных дорог за отвагу и профессионализм", - сказал он.

Как только произошел теракт, полиция полностью блокировала центр города и эвакуировала людей не только с Центрального вокзала, но и с центральной площади Гран-пляс и нескольких прилегающих к ней улиц. Площадь опустела буквально за несколько минут. Стражи порядка вывели людей из всех находящихся поблизости ресторанов, рекомендовав посетителям двигаться в направлении станции метро у Северного вокзала - в противоположном от места теракта направлении. Полицейские объяснили свои действия террористической угрозой.

Позднее в прокуратуре сообщили, что эвакуация людей из центра города, в том числе с площади Гран-пляс, была проведена в качестве меры предосторожности. Через полтора часа близ Гран-пляс были повторно эвакуированы жители нескольких домов - полиция проверяла подозрительную машину, однако взрывчатки там не обнаружили.

Очередной теракт

22 марта 2016 года в бельгийской столице произошла серия терактов. В тот день в Брюсселе прогремели два взрыва в международном аэропорту, а затем еще один на станции метро "Маэльбек". Погибли 32 человека, более 300 были ранены. Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Полиция установила, что нападения в бельгийской столице осуществили члены брюссельской террористической группы, которые 13 ноября 2015 года провели серию нападений в Париже, в результате которых погибли 130 человек и около 350 пострадали.

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