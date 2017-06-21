Взрыв на вокзале Брюсселя: террорист убит, жертв нет

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Очередной теракт произошел в Европе. После серии нападений в Париже и Лондоне 20 июня неизвестный привел в действие взрывное устройство у касс Центрального вокзала в Брюсселе.

Злоумышленника в толпе заметил военный патруль - его выдали провода, видневшиеся из-под одежды. Военные направились к вызвавшему у них подозрения человеку, после чего прогремел взрыв. Террорист, поняв, что привлек внимание правоохранителей, привел в действие взрывное устройство, тип которого до сих пор не установлен.

Взрыв был небольшой силы, поэтому окружающие не пострадали. По сообщениям очевидцев, на месте ЧП было много дыма, возникла паника, однако стражи порядка и персонал вокзала смогли быстро взять ситуацию под контроль.

Личность и мотивы преступника пока не установлены. Федеральная прокуратура Бельгии расследует инцидент как теракт. Премьер Шарль Мишель созвал экстренное заседание национального Совета безопасности. Уровень террористической угрозы пока остается неизменным - на третьей, предпоследней, отметке.

Террорист застрелен

В прокуратуре Брюсселя ТАСС сообщили, что исполнитель теракта "использовал небольшое взрывное устройство у касс на Центральном вокзале". " Он сделал это, когда заметил, что к нему приближается военный патруль. Военные тяжело ранили его. Других пострадавших нет", - отметили в ведомстве.

Вместе с тем некоторые бельгийские СМИ сообщили, что террорист, перед тем как привести в действие взрывное устройство, выкрикивал лозунги во славу Аллаха. В прокуратуре эту информацию не подтвердили.

Впоследствии ведомство сообщило, что исполнитель теракта скончался. "Мы можем подтвердить, что подозреваемый получил смертельное ранение, он мертв", - заявили в прокуратуре.

Быстрая эвакуация

Премьер Бельгии поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за оперативную реакцию и четкие действия. "Выражаю признательность нашим военным, полиции и персоналу наших железных дорог за отвагу и профессионализм", - сказал он.

Как только произошел теракт, полиция полностью блокировала центр города и эвакуировала людей не только с Центрального вокзала, но и с центральной площади Гран-пляс и нескольких прилегающих к ней улиц. Площадь опустела буквально за несколько минут. Стражи порядка вывели людей из всех находящихся поблизости ресторанов, рекомендовав посетителям двигаться в направлении станции метро у Северного вокзала - в противоположном от места теракта направлении. Полицейские объяснили свои действия террористической угрозой.

Позднее в прокуратуре сообщили, что эвакуация людей из центра города, в том числе с площади Гран-пляс, была проведена в качестве меры предосторожности. Через полтора часа близ Гран-пляс были повторно эвакуированы жители нескольких домов - полиция проверяла подозрительную машину, однако взрывчатки там не обнаружили.

Очередной теракт

22 марта 2016 года в бельгийской столице произошла серия терактов. В тот день в Брюсселе прогремели два взрыва в международном аэропорту, а затем еще один на станции метро "Маэльбек". Погибли 32 человека, более 300 были ранены. Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Полиция установила, что нападения в бельгийской столице осуществили члены брюссельской террористической группы, которые 13 ноября 2015 года провели серию нападений в Париже, в результате которых погибли 130 человек и около 350 пострадали.