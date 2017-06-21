Исполнитель теракта на вокзале в Брюсселе убит

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БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Военный патруль застрелил во вторник исполнителя теракта на Центральном вокзале Брюсселя. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре бельгийской столицы.
"Мы можем подтвердить, что подозреваемый получил смертельное ранение, он мертв", - сказали в ведомстве.
Ранее Федеральная прокуратура Бельгии подтвердила, что рассматривает взрыв, произошедший на Центральном вокзале в Брюсселе, как теракт. У ведомства не было данных о личности исполнителя теракта.
Ранее в прокуратуре сообщили, что неизвестный привел в действие взрывное устройство у касс вокзала в Брюсселе, когда на него обратил внимание военный патруль. Во время инцидента никто не пострадал.
Полиция в качестве меры предосторожности эвакуировала людей из центра Брюсселя, с площади Гран-пляс, нескольких прилежащих к ней улиц и с Центрального вокзала.