Премьер Бельгии созвал заседание Совбеза после теракта на вокзале

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БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель созвал экстренное заседание Совета безопасности королевства после теракта во вторник на Центральном вокзале Брюсселя. Об этом сообщил министр юстиции Бельгии Коэн Генс.
"Завтра (21 июня) в 9 утра состоится экстренное заседание Совбеза. Выражаю признательность нашим военным, полиции и персоналу наших железных дорог за отвагу и профессионализм", - сказал он. До этого заседания уровень антитеррористической угрозы в стране останется на предпоследней третьей отметке.
Ранее Федеральная прокуратура Бельгии подтвердила, что рассматривает взрыв, произошедший ранее на Центральном вокзале в Брюсселе, как теракт.
20 июня неизвестный привел в действие взрывное устройство у касс вокзала в Брюсселе, когда на него обратил внимание военный патруль. Военные тяжело ранили этого человека, других пострадавших нет.
Из-за инцидента полиция эвакуировала людей из центра Брюсселя, с площади Гран-пляс, нескольких прилежащих к ней улиц и с Центрального вокзала. В прокуратуре сообщили, что эвакуация из центра города была проведена в качестве меры предосторожности.