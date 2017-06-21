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Премьер Бельгии созвал заседание Совбеза после теракта на вокзале

Международная панорама
21 июня, 1:42 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 21, июня. /ТАСС

До этого заседания уровень антитеррористической угрозы в стране останется на предпоследней третьей отметке

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© EPA/STEPHANIE LECOCQ

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель созвал экстренное заседание Совета безопасности королевства после теракта во вторник на Центральном вокзале Брюсселя. Об этом сообщил министр юстиции Бельгии Коэн Генс.

"Завтра (21 июня) в 9 утра состоится экстренное заседание Совбеза. Выражаю признательность нашим военным, полиции и персоналу наших железных дорог за отвагу и профессионализм", - сказал он. До этого заседания уровень антитеррористической угрозы в стране останется на предпоследней третьей отметке.

Ранее Федеральная прокуратура Бельгии подтвердила, что рассматривает взрыв, произошедший ранее на Центральном вокзале в Брюсселе, как теракт.

20 июня неизвестный привел в действие взрывное устройство у касс вокзала в Брюсселе, когда на него обратил внимание военный патруль. Военные тяжело ранили этого человека, других пострадавших нет.

Из-за инцидента полиция эвакуировала людей из центра Брюсселя, с площади Гран-пляс, нескольких прилежащих к ней улиц и с Центрального вокзала. В прокуратуре сообщили, что эвакуация из центра города была проведена в качестве меры предосторожности.

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