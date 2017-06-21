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Террорист на вокзале Брюсселя был 36-летним марокканцем и действовал один

Международная панорама
21 июня, 12:37 UTC+3

В прокуратуре отметили, что террорист привел в действие бомбу в сумке на колесах, которая не сработала

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БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Террорист, устроивший взрыв во вторник на Центральном вокзале Брюсселя был 36-летним марокканцем, постоянно проживавшим в брюссельской коммуне Моленбек, он действовал в одиночку. Как сообщил на пресс-конференции 21 июня представитель прокуратуры Брюсселя, в результате взрыва никто не пострадал.

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"Личность террориста установлена. Его зовут Усама Ж., 1981 года рождения, проживавший в коммуне Моленбек", - сообщила прокуратура.

"Он действовал в одиночку и у него не было пояса смертника", - продолжил представитель прокуратуры. По его словам, террорист привел в действие бомбу в сумке на колесах, которая не сработала. Он был известен полиции, но по делам, не связанным с терроризмом.

"Преступник безусловно хотел нанести больший ущерб", - отметил представитель прокуратуры. "Военные отреагировали быстро и успешно нейтрализовали террориста", - заключил он.

Прокуратура также подтвердила проведение обысков в квартире террориста в Моленбеке.

Взрыв произошел 20 июня у касс Центрального вокзала Брюсселя. Неизвестный с криком "Аллах Акбар" привел в действие взрывное устройство, прозвучал громкий хлопок. Взрыв оказался крайне малой мощности, но место инцидента немедленно заволокло дымом. Преступник пытался бежать и был застрелен военным патрулем.

 
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