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Обыск у брюссельского террориста подтвердил его симпатии к ИГ

Международная панорама
21 июня, 19:27 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 21, июня. /ТАСС

При этом наличие связей преступника с этой организацией не обнаружено

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БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Результаты обыска в квартире у террориста, устроившего взрыв на вокзале в Брюсселе, "подтвердили его симпатии" к террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России - прим. ТАСС). Однако наличие связей преступника с этой организацией не обнаружено. Об этом сообщила в среду прокуратура Брюсселя.

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"Результаты обыска позволяют считать, что он изготовил взрывное устройство у себя дома. Там обнаружены химические вещества и другие компоненты, которые могут быть использованы для производства взрывчатки", - говорится в распространенном здесь заявлении прокуратуры.

36-летний марокканец по имени Усама, постоянно проживавший в брюссельской коммуне Моленбек, взорвал 20 июня вечером самодельную бомбу у касс Центрального вокзала Брюсселя. Взрыв получился очень слабым, никто, включая преступника, не пострадал, однако началось сильное задымление. На вокзале началась паника, через несколько минут террорист был застрелен военным патрулем. Следствие пришло к выводу, что он действовал в одиночку.

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