Контактная группа договорилась о "хлебном перемирии"

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины решили предпринять еще одну попытку прекратить огонь на линии соприкосновения в Донбассе. Как сообщил по итогам заседания группы спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик, режим тишины объявляется на время сбора урожая, а потому его решили назвать "хлебным перемирием". Оно вступает в действие с 24 июня и должно продлиться до 31 августа.

Брифинг для журналистов Сайдик начал с жесткого заявления в связи с имевшим место во вторник очередным нападением в Донбассе на миссию наблюдателей ОБСЕ.

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"Не могу не упомянуть этот серьезный инцидент, в котором персонал Специальной мониторинговой миссии (СММ) подвергся обстрелу, - сказал спецпредставитель, - это недопустимо. Очевидно, что все стороны несут ответственность за свободу и передвижение сотрудников миссии. Они не только должны принимать меры по предотвращению таких действий, но и подтверждать свою приверженность обеспечению безопасности миссии на высшем уровне. Мы поставили этот вопрос перед контактной группой и ожидаем реакции".

Ранее в оперативном командовании провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили о задержании вооруженных людей, напавших 20 июня на патруль ОБСЕ. Как уточнили в ДНР, у железнодорожного вокзала города Ясиноватая, в 10 км от Донецка, к патрулю СММ подъехал гражданский автомобиль с украинскими номерами, из которого вышли два человека в камуфляжной одежде, масках и с оружием. Они угрожали наблюдателям, произведя несколько выстрелов в воздух, а затем скрылись с места происшествия.

По данным командования, задержанные не являются военнослужащими или сотрудниками силовых структур ДНР. В республике произошедшее назвали спланированной провокацией.

Необходимо разводить войска

В этой связи большую часть встречи переговорщики уделили именно вопросам безопасности. Просто объявить перемирие недостаточно. Нужны механизмы его поддержания, сообщила пресс-секретарь полпреда ДНР на переговорах Виктория Талакина.

Одним из таких механизмов, по ее словам, является разведение сил и средств. "Именно отвод вооружений и подразделений на пилотных участках, а затем и по всей линии соприкосновения может стать залогом устойчивого перемирия", - изложила она позицию ДНР в Facebook.

Но добиться создания даже первых трех зон безопасности в регионе стороны никак не могут. Договоренность была достигнута еще в сентябре прошлого года. Почти сразу удалось отвести силы у Петровского и Золотого. А вот попытки сделать это в районе Станицы Луганской до сих пор оказываются безрезультатными. Как отметил в среду полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов, разведение там срываалось уже 10 раз и каждый раз по вине украинской стороны.

Поэтому на состоявшейся в среду встрече переговорщики прибегли к принятию "весьма кардинальных мер для осуществления более тщательного мониторинга ситуации на третьем пилотном участке", сообщила Талакина. А следующая, одиннадцатая, попытка будет предпринята 26 июня.

Два миллиона без воды

Спецпредставитель главы ОБСЕ обратил также внимание на важность вопросов бесперебойного обеспечения водой жителей Донбасса. Он подчеркнул, что в настоящее время около двух миллионов человек по обе стороны от линии соприкосновения зависят от существующих в Донбассе общих систем водоснабжения, в работе которых наблюдаются постоянные перебои из-за обстрелов.

По словам Сайдика, контактная группа поддержала предложение подготовить меры по бесперебойной работе водной инфраструктуры. Особенно это касается населенных пунктов Василевка, Петровское, Красный лиман, а также системы Южнодонбасского водовода.

Кроме того, по его словам, переговорщики "договорились разработать стабильный механизм оплаты воды".

Правда, полпред ЛНР Владислав Дейнего в очередной раз подчеркнул, что политика экономической блокады, которую проводит Киев в отношении провозглашенных республик, мешает осуществлять взаиморасчеты. "Мы готовы оплачивать в полном объеме полученную с украинской стороны воду в соответствии с условиями контракта, но не можем этого сделать, поскольку Украина системно блокирует возможность безналичных расчетов", - сказал он.

Дейнего напомнил, что для разблокирования этого вопроса необходимо восстановление банковской системы на территории Донбасса, которое предусмотрено Комплексом мер по выполнению минских соглашений. Тем не менее, по его словам, этот вопрос "уже давно" не выносится на обсуждение экономической подгруппы.

Предметный разговор

Сайдик с удовлетворением отметил конструктивную работу гуманитарной подгруппы по подготовке освобождения удерживаемых лиц. "Это сложный процесс, но мне нравится, что сейчас действительно идет предметный разговор в духе взаимопонимания и взаимного доверия", - сказал он.

Он отметил "существенную работу, проведенную с момента предыдущей встречи в Минске по проведению дополнительных опросов лиц, которые хотели бы после освобождения остаться на той территории, где они находились в заключении". "Я понимаю родственников, которые ждут обмена всех на всех. То, что мы делаем сейчас, - это необходимые шаги к тому, чтобы прийти и сказать, что у нас есть ясность, кого можно обменять и кого можно освобождать", - пояснил он.

В свою очередь полпред провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего сообщил о том, что, по оценке сторон, верификация завершена. В настоящее время продолжается работа над согласованием списков для обменов по формуле "всех на всех", сказал он.

По словам представителя ЛНР в гуманитарной подгруппе, руководителя рабочей группы по обмену военнопленными Ольги Кобцевой, по итогам заседания появилась надежда, что вскоре удастся обсудить и конкретную дату обмена удерживаемых лиц. При этом Кобцева подчеркнула, что "республики придерживаются прежней формулы, зафиксированной в Комплексе мер, - "всех на всех" - и от нее не отступят ни на шаг".

Опасная тенденция

На заседании политической подгруппы конструктивной дискуссии, судя по отзывам участников, не получилось. Как сообщила представитель провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в политподгруппе, и. о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, представители Киева в очередной раз уклонились от обсуждения порядка вступления в силу закона об особом статусе региона.

"Очередное заседание политической группы в Минске прошло в духе уже ставших традиционными попыток представителей Украины всеми способами избежать обсуждения не только своих непосредственных обязательств по минским соглашениям, но и компромиссных механизмов, предложенных странами-гарантами, - написала она в "Фейсбуке". - Основным вопросом по-прежнему является порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса, который согласно пункту 11 Комплекса мер уже должен действовать на постоянной основе".

Никонорова обратила внимание на то, что "отказ от принятия необходимых мер по внедрению законодательства об особом статусе или любая имитация со стороны Киева в виде новых проектов, не отвечающих требованиям минских договоренностей, является опасной тенденцией".

Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов в беседе с журналистами специально остановился на новом проекте Киева - так называемом законе о реинтеграции Донбасса.

"На сегодняшней встрече контактной группы ее участники не могли обойти вниманием готовящийся СНБО Украины законопроект о реинтеграции Донбасса. По имеющейся информации, этот разрабатываемый в Киеве законопроект имеет целью создать некую альтернативу одобренным ООН минским соглашениям", - сказал он.

Однако, по словам Грызлова, документ не предполагает выполнения важнейших условий минских соглашений, а именно, особого статуса Донбасса, вступающего в действие по "формуле Штайнмайера", амнистии и проведения выборов. "Иначе говоря, этот законопроект не предусматривает комплексного политического решения проблемы. Вместо политического урегулирования делается упор на военное решение", - подчеркнул полпред.

"Очевидно, что продвигает этот закон "партия войны" Украины. Это дерзкая попытка смены тактики блокады Донбасса на полномасштабную военную операцию. При этом предпринимаются шаги для поиска международной поддержки этих недопустимых действий, имеющих целью уйти от выполнения международно признанных соглашений, о верности которым украинская сторона многократно заявляла. Ревизия минских соглашений неприемлема и опасна", - подчеркнул полпред.