Расследование ФБР не повлияло на растущий рейтинг Трампа

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НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Уровень поддержки населением США президента Дональда Трампа незначительно повысился, несмотря на известие о том, что Федеральное бюро расследований (ФБР) ведет разбирательство по поводу приписываемого Москве вмешательства в ход американской предвыборной кампании 2016 года. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу телекомпании NBC и газеты The Wall Street Journal (WSJ).
Согласно данным социологического исследования, 40% его участников одобряют то, как Трамп справляется с обязанностями президента США. 55% респондентов придерживаются противоположной точки зрения, остальные пять процентов заявили, что не обладают достаточным объемом информации, чтобы высказывать суждения на этот счет. Месяц назад данные показатели составляли 39%, 54% и 7% соответственно.
С точки зрения авторов опроса Билла Макинтурффа и Фреда Янга, главной темой в США в минувший месяц было подтверждение того, что ФБР ведет расследование не только хакерских атак прошлого года, но и предполагаемого сговора команды Трампа с Россией. Однако опрос показал, что американцы безразличны к этому. "Ничто не указывает на то, что недели словесных баталий по России привлекли внимание американской общественности, - заметил Макинтурфф. - Выявлен разрыв между тем, на чем сосредоточены мы и они".
Исследование, участие в котором принимали 900 взрослых жителей США, проводилось 17-20 июня. Погрешность составляет 3,27 процентных пункта.
ФБР США ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему проводят спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. В середине мая американский Минюст объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования предполагаемого вмешательства РФ в выборы. Это решение поддержали многие республиканцы и демократы в Конгрессе США.
Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.