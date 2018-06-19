От Никсона до Трампа: взлеты и падения рейтингов президентов США

Рейтинг одобрения президента — сакральное для американцев число. В этом показателе находят свое отражения все успехи и провалы хозяина Белого дома. О максимальных и минимальных отметках популярности последних девяти президентов США и о том, чем такие результаты были обусловлены, — в материале ТАСС.

Ричард Никсон

Пик одобрения деятельности 37-го президента США Ричарда Никсона (67%) пришелся на самое начало его второго президентского срока — конец января 1973 года. При этом за все четыре года его первой администрации средний показатель одобрения составил 56%. Причиной столь резкого взлета популярности главы американского государства стало подписание им 23 января Парижского соглашения о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме. Несмотря на то, что сражения продолжались еще два года, уже к марту 1973 года американские войска были полностью выведены из страны.

Минимальной отметки (24%) рейтинг одобрения президента достиг в июле 1974 года. Причина — Уотергейтский скандал, достигший своего апогея и вынудивший Никсона уйти в отставку 9 августа того же года (единственный подобный случай за всю историю США).

Джеральд Форд

Вслед за отставкой Никсона его вице-президент Джеральд Форд стал 38-м президентом. Пик популярности (71%) пришелся на самое начало его срока — август 1974 года. Во многом такой высокий показатель отражал в первую очередь положительную реакцию американцев на отставку Никсона.

Впрочем, решение нового хозяина Белого дома помиловать своего предшественника разозлило многих граждан: уже к январю 1975 года рейтинг обрушился до минимальных 37%. С того момента и до окончания президентского срока показатель одобрения Форда не превышал 53%.

Джимми Картер

Через два месяца после своего избрания в 1977 году 39-м президентом США демократ Джимми Картер сумел заслужить одобрение 75% американских граждан. Картер позиционировал себя как человек из народа, общался и одевался в неформальном стиле, а на второй день срока издал указ о помиловании "отказников" (призванных в армию во время Вьетнамской войны, но избежавших присяги).

Опрос Gallup от 2 июля 1979 года зафиксировал минимальный уровень одобрения Картера на уровне 28%. Такой показатель стал результатом постепенного снижения популярности президента на фоне растущей безработицы, инфляции и цен на энергоресурсы.

Рональд Рейган

Разрыв между минимальным и максимальным уровнем одобрения 40-го президента США оказался меньше, чем у его предшественника. Максимума в 68% Рейган достигал в мае 1981 года и мае 1986 года, уже на втором сроке. В 1981 году рейтинг отражал симпатии американцев к президенту, раненному в ходе покушения в Вашингтоне.

Минимум — 35% — в январе 1983 года. Причина — проблемная экономика и ослабление влияния "партии слона" (республиканцев) в американском Конгрессе.

Джордж Буш — старший

Популярности Буша-старшего на второй год его единственного срока могут позавидовать многие главы государств мира. В начале марта 1991 года 89% американцев одобряли действия своего президента на фоне успешного завершения операции "Буря в пустыне", в ходе которой вооруженные силы США сумели в кратчайшие сроки и с минимальными потерями освободить Кувейт от сил Саддама Хусейна.

Несмотря на успех в Кувейте, уже к августу 1992 года рейтинг одобрения опустился до 29% по "классической" причине — состоянию экономики США, переживавшей рецессию.

Билл Клинтон

Усредненный рейтинг одобрения президента-демократа Билла Клинтона за два срока составил 55%. В отличие от Буша-старшего популярность нового главы Овального кабинета не переживала столь резких взлетов и падений. При этом пика популярности 73% Клинтон достиг в декабре 1998 года, когда американцы объединились вокруг президента на фоне подготовки к импичменту вследствие скандала с Моникой Левински.

Антирекорд 37% был достигнут в июне 1993 года после так называемого хэйргейта (в мае того же года президента на протяжении часа стригли на борту его самолета в аэропорту Лос-Анджелеса, из-за чего другие рейсы были задержаны).

Джордж Буш — младший

Американское общество настолько сильно сплотилось и одобрило стойкость своего президента после трагедии 11 сентября 2001 года, что рейтинг Буша-младшего взлетел с 51% до 90%.

Минимальная отметка популярности 25% была достигнута незадолго до окончания второго срока — в октябре 2008 года. Причина — разразившийся экономический кризис и недовольство присутствием американских вооруженных сил в Ираке.

Барак Обама

Первый соцопрос, проведенный Gallup менее чем через неделю после инаугурации, оказался самым успешным для первого президента-афроамериканца (67% одобрения), вступление которого в должность преподносилось в СМИ как новая глава американской истории.

Рейтинг Обамы никогда не падал ниже 40%, лишь трижды опускаясь до этой планки в 2011, 2013 и 2014 годах.

Дональд Трамп

Несмотря на то, что сразу после инаугурации рейтинг Трампа составил 45%, с тех пор он редко поднимался выше 40%.

Минимальная отметка (33%) была зафиксирована в октябре 2017-го.

И лишь в июне 2018 года, на фоне прошедшего саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре, рейтинг поднялся до 45% — во второй раз после аналогичного, рекордного показателя января 2017-го.

Александр Мосесов