Reuters: США намерены поставить Индии 22 боевых беспилотника на $2 млрд

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НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. США планируют поставить ВВС Индии 22 боевых беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на сумму свыше $2 млрд. Об этом сообщило в четверг информационное агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом согласования этой крупной сделки.
По их информации, Пентагон наметил объявить об этой сделке перед визитом премьер-министра Индии Нарендры Моди в США 26 июня. Глава правительства посетит Вашингтон, где его примет в Белом доме президент США Дональд Трамп. Как пояснили источники Reuters, поставка БПЛА без бортовых вооружений призвана подтвердить курс на укрепление сотрудничества между государствами в военной области.
Как сообщала в августе прошлого года газета Business Standard, министр обороны Индии Манохар Паррикар во время поездки в США планировал обсудить возможность приобретения американских боевых БПЛА типа Predator. По данным издания, Нью-Дели в перспективе намеревается производить беспилотные аппараты на индийской территории, возможно на основе СП в рамках программы "Делай в Индии", а также хочет получить соответствующие ноу-хау.
Как сообщал ранее ТАСС, Вашингтон уклонялся от передачи индийской стороне современных боевых БПЛА и технологий их производства. Однако Индия в июне 2016 года присоединилась к Режиму контроля за ракетными технологиями (РКРТ) и ее шансы на приобретение американских дронов выросли. Режим контроля за ракетными технологиями объединяет более 30 государств. Его главная цель - снижение риска распространения ядерного оружия через контроль за поставками оборудования и технологий, способствующих разработке беспилотных систем доставки ядерного оружия.