Глава Минобороны Индии обсудит в США соглашение о военной логистике и приобретение БПЛА

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 августа. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Министр обороны Индии Манохар Паррикар обсудит в понедельник в Вашингтоне соглашение о военной логистике, возможность приобретения боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и технологий для их производства. Об этом сообщает газета Business Standard.

По данным издания, в ходе встречи с министром обороны США Эштоном Картером Паррикар рассмотрит вопросы, касающиеся Меморандума о сотрудничестве в области военной логистики. Этот документ позволит военным кораблям двух государств использовать военные базы партнера для пополнения запасов топлива и припасов в ходе учений или операций, организуемых в гуманитарных целях, а также для борьбы с пиратством. Ранее индийская пресса сообщала, что соглашение может быть подписано уже в ходе этой поездки Паррикара в США. Однако пока официальных подтверждений этому не последовало.

Другой важной темой для обсуждения станет возможность приобретения для Индии американских боевых БПЛА и технологий для их производства, отмечает издание. Газета не сообщила, о каких именно беспилотниках идет речь. Однако ранее ряд индийских СМИ отмечал, что Индия заинтересована в приобретении БПЛА типа Predator. По этим данным, Нью-Дели в перспективе намеревается производить беспилотные аппараты на индийской территории, возможно на основе СП в рамках программы "Делай в Индии", а также намеревается получить соответствующие ноу-хау.

Ранее Вашингтон уклонялся от передачи индийской стороне современных боевых БПЛА и технологий их производства. Однако Индия в июне этого года присоединилась к Режиму контроля за ракетными технологиями (РКРТ) и ее шансы на приобретение американских дронов выросли, подчеркивает газета. Индия рассчитывает получить не менее 250 БПЛА на сумму около $5 млрд.

Паррикар также обсудит в США возможность сборки на индийской территории американских истребителей F-16 или F/A-18, договор об этом продвигают американские авиастроительные корпорации. Ожидается, что министр обороны Индии также посетит одно из авиастроительных предприятий США, отмечает газета.

Режим контроля за ракетными технологиями объединяет более 30 государств. Его главная цель - снижение риска распространения ядерного оружия через контроль за поставками оборудования и технологий, способствующих разработке беспилотных систем доставки ядерного оружия.