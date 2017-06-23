США приостановили встречи на высоком уровне с Кубой по вопросу борьбы с наркотрафиком

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ГАВАНА, 23 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Куба продолжают сотрудничать в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, однако администрация президента США Дональда Трампа приостановила проведение регулярных встреч на высоком уровне по этому вопросу. Об этом сообщил в четверг глава кубинской Национальной комиссии по борьбе с наркотиками Антонио Исраэль Ибарра.
Он напомнил, что в июле 2016 года США и Куба подписали соглашение о сотрудничестве в области борьбы с наркотрафиком. "Ранее мы проводили регулярные встречи на высоком уровне с американскими правоохранительными органами. В настоящее время эти встречи приостановлены, однако соглашение остается в силе", - заявил Ибарра, слова которого приводит агентство EFE.
"Это соглашение предусматривает две встречи на высоком уровне в год. Встреча, которая должна была пройти в первом полугодии 2017 года [в Вашингтоне], не состоялась", - указал он. По его словам, переговоры были отменены по инициативе американской стороны.
"Мы надеемся, что в интересах обеих стран США не откажутся от сотрудничества", - добавил глава комиссии по борьбе с наркотиками.
Он сообщил также, что с начала года кубинские власти изъяли более 1,7 тонны наркотиков - в три раза больше, чем за тот же период в прошлом году. По словам чиновника, это во многом связано с улучшением американо-кубинского сотрудничества в области борьбы с наркотрафиком после восстановления дипломатических отношений между двумя странами в 2015 году.
Ибарра отметил, что после запуска процесса нормализации отношений между США и Кубой при экс-президенте Бараке Обаме службы береговой охраны двух стран получили возможность обмениваться информацией в реальном времени. По его словам, это позволяет эффективнее контролировать трафик наркотиков через кубинские территориальные воды. Однако, по мнению чиновника, недавнее решение Трампа ужесточить политику США в отношении Кубы может поставить американо-кубинское сотрудничество в данной сфере под угрозу.
Куба не является ни крупным потребителем, ни производителем наркотиков, однако ее территориальные воды и воздушное пространство используются для доставки наркотиков из Центральной и Южной Америки в США.
На прошлой неделе Трамп объявил в Майами (штат Флорида) об отмене некоторых решений Обамы, касавшихся нормализации отношений с Кубой. В частности, американская администрация ужесточает правила поездок в карибскую страну для граждан США и вводит запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.