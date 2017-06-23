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"Ведомости": Катар смягчил визовый режим для россиян

Международная панорама
23 июня, 4:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Граждане РФ смогут получить визу по прилету в Катар за 100 риалов (около $27)

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© AP Photo/Rob Harris

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Россияне смогут получать визу в Катар без приглашения и одобрения МВД эмирата. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на имеющееся в распоряжении издания официальное заявление катарского министерства.

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Поясняется, что выдавать визы на один месяц гражданам России будут по прилете в Катар. Это обойдется туристам в 100 катарских риалов (около $27). Для получения визы также необходим паспорт, действующий как минимум полгода после прибытия, бронь гостиницы, не менее $1500 и обратный билет.

По данным Росстата, за 2016 год Катар посетили 66 тыс. туристов из России.

В конце прошлого года Катар смягчил правила пребывания на территории страны для туристов, путешествующих транзитом через столицу страны, Доху. По усмотрению властей, пассажирам "Катарских авиалиний", со стыковкой между рейсами длительностью от пяти часов, позволяется остаться в Катаре на срок до 96 часов без въездной визы. Это обстоятельство не отменяет необходимости получения въездной визы для туристов, что в ноябре 2016 года привело к массовым отказам во въезде в ближневосточную страну для россиян. Комментируя ситуацию, в МИД России подчеркнули вину недобросовестной рекламы, введшей россиян в заблуждение.

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