Годовщина Brexit: как Великобритания выходит из ЕС

"Метровагонмаш" опроверг информацию о возгорании поезда "Москва" на линииПроисшествия 23 июня, 15:24
Тренер: хоккеист Костин не будет иметь проблем на маленьких площадках в Северной АмерикеСпорт 23 июня, 15:12
Лавров: РФ не намерена оккупировать Белоруссию под предлогом проведения военных ученийПолитика 23 июня, 15:11
NYT: работники Uber просят вернуть прежнего гендиректораЭкономика и бизнес 23 июня, 15:08
Лавров: Россия "не ревнует" Белоруссию к ЕвросоюзуПолитика 23 июня, 15:07
Президентская библиотека сохранит для истории материалы о подготовке к ЧМ-2018 в РоссииСпорт 23 июня, 15:06
Малафеев: сборной России не нужно выдумывать сложную тактику на матч с мексиканцамиСпорт 23 июня, 14:59
В СФ подготовят предложения по ограничению количества детей в приемных семьяхОбщество 23 июня, 14:58
Посольство Катара в Москве подтвердило упрощение порядка выдачи визМеждународная панорама 23 июня, 14:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
За выход Великобритании из Европейского союза в 2016 году высказалось чуть больше половины населения страны. После этого премьер-министр Дэвид Кэмерон подал в отставку, а его место заняла Тереза Мэй. В октябре 2016 года она заявила, что запустит Brexit к концу марта 2017 года. В январе соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение парламента. А 19 июня 2017 года начались официальные переговоры Соединенного Королевства с ЕС об условиях "развода".
Александр Мосесов