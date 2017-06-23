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Годовщина Brexit: как Великобритания выходит из ЕС

Международная панорама
23 июня, 14:30 UTC+3

Граждане Соединенного Королевства проголосовали за выход из состава ЕС 23 июня 2016 года. О самых важных событиях, произошедших за это время, — в инфографике ТАСС

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За выход Великобритании из Европейского союза в 2016 году высказалось чуть больше половины населения страны. После этого премьер-министр Дэвид Кэмерон подал в отставку, а его место заняла Тереза Мэй. В октябре 2016 года она заявила, что запустит Brexit к концу марта 2017 года. В январе соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение парламента. А 19 июня 2017 года начались официальные переговоры Соединенного Королевства с ЕС об условиях "развода".

Александр Мосесов

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Мэй, Тереза
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