В Донбассе начало действовать "хлебное перемирие"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Режим прекращения огня начинает действовать в Донбассе. Новая договоренность о перемирии была достигнута участниками контактной группы по урегулированию ситуации на Украине на последнем заседании, состоявшемся 21 июня в Минске. Как сообщил по его итогам спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик, режим тишины объявляется на все время сбора урожая - с 24 июня до 31 августа и потому его решили назвать "хлебным перемирием".

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За три с лишним года конфликта в Донбассе перемирие объявляли много раз: в преддверии наступающего нового учебного года, перед Рождеством, накануне Пасхи, по случаю Международного дня защиты детей. Не раз выражались надежды на его бессрочное действие. Но ни одно из них не продержалось длительное время: пара недель, несколько суток, а то и всего первые несколько часов - и обстрелы возобновлялись.

Как подчеркнул на последней минской встрече полпред провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, простого объявления перемирия недостаточно, нужны надежные механизмы его поддержания. Одним из них, по его словам, является разведение сил и средств. "Именно отвод вооружения и подразделений на пилотных участках, а затем и по всей линии соприкосновения может стать залогом устойчивого перемирия", - изложила позицию ДНР в Facebook пресс-секретарь Пушилина Виктория Талакина.

Но добиться создания даже первых трех зон безопасности в регионе стороны никак не могут. Договоренность об этом была достигнута еще в сентябре прошлого года. Почти сразу удалось отвести силы у Петровского и Золотого. Попытки же сделать это в районе Станицы Луганской до сих пор оказывались безрезультатными.

ОБСЕ: число жертв растет

На невыполнение договоренностей о прекращении огня и отводе вооружений в своем недавнем докладе обратил внимание заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг. По его словам, СММ фиксирует существенный рост жертв среди мирного населения в Донбассе. С 1 января до середины июня, по данным миссии, погибли 45 человек и были ранены 216. Это более чем вдвое больше по сравнению с тем же периодом 2016 года, когда было отмечено 23 погибших и 84 раненых, сообщил Хуг.

"Это демонстрирует, что ситуация становится более напряженной. Важно отметить, что большая часть людей гибнет из-за осколочных ранений вследствие использования тяжелых вооружений, которые стороны конфликта уже давно должны были отвести от линии соприкосновения", - подчеркнул замглавы СММ ОБСЕ. Всего с начала года, по его словам, "наблюдатели ОБСЕ более 2,5 тысячи раз фиксировали вооружения на линии соприкосновения в нарушение линий отвода".

"Если бы стороны отвели это оружие, гражданское население было бы защищено, можно было бы избежать таких жертв и уничтожения инфраструктуры", - уверен замглавы СММ ОБСЕ. Это также повысило бы безопасность сотрудников миссии ОБСЕ, подчеркнул он.

"Четверка" приветствует договоренность

Достижение очередной договоренности о прекращении огня в Донбассе уже приветствовали в странах "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия, Украина).

"Хорошо, что стороны конфликта... смогли договориться о "хлебном перемирии", - заявил в четверг глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль. Перемирие, по его словам, "должно позволить не только собрать урожай, оно призвано спасти жизни". "Слишком много людей было убито в последние месяцы на линии соприкосновения, - отметил он. - Тем важнее добиться, чтобы перемирие, о котором уже давно была достигнута договоренность, наконец, соблюдалось и чтобы обе стороны могли начать запоздалый отвод тяжелых вооружений и разъединение войск".

Правительство ФРГ ожидает, отметила в свою очередь заместитель официального представителя кабинета министров Ульрике Деммер, что на этот раз "перемирие не будет поставлено под угрозу, как это неоднократно происходило в прошлом, а будет использовано для того, чтобы режим прекращения огня стал постоянным".

В Москве также высказали надежду на реализацию договоренности о прекращении огня. "Рассчитываем, что новый режим тишины, об установлении которого с 24 июня стороны договорились в Минске, - так называемое хлебное перемирие, - не будет, как обычно, сорвано ВСУ", - сказал в пятницу на заседании Постоянного совета ОБСЕ заместитель постпреда России Дмитрий Балакин.

Ситуация в Донбассе стала на этой неделе и предметом телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона. Они отметили "необходимость дополнительных усилий по всестороннему выполнению минских договоренностей".

Между тем последние шаги Киева были восприняты в России как попытки "переиначить" минские соглашения, еще больше отдалиться от реализации мирных договоренностей. В дни визита президента Украины Петра Порошенко в США на этой неделе в Киеве широко анонсировали подготовку нового законопроекта о Донбассе. По мнению полпреда РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Бориса Грызлова, эту инициативу продвигает "партия войны" Украины.

"Это дерзкая попытка смены тактики блокады Донбасса на полномасштабную военную операцию. При этом предпринимаются шаги для поиска международной поддержки этих недопустимых действий, имеющих целью уйти от выполнения международно признанных соглашений, о верности которым украинская сторона многократно заявляла", - отметил Грызлов.

В этой связи обращает на себя внимание выступление спикера министерства обороны Андрея Лысенко, который еще в середине дня в пятницу не мог сказать, поддержит ли Киев режим прекращения огня. "Ведутся разговоры и есть намерение ввести такое перемирие, но окончательное решение и согласование пока не достигнуто", - сказал он. Однако позднее в минобороны Украины заявили, что будут соблюдать объявленное перемирие.