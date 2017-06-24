МИД Катара: Доха изучает условия арабских стран и даст на них официальный ответ

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Катар изучает переданные ему условия арабских государств для восстановления отношений и даст на них ответ в официальном порядке. Об этом, как передал телеканал Al Arabiya, говорится в распространенном в субботу специальном заявлении катарского МИД.

"Мы работаем над выдвинутыми нам условиями и изучаем их", - говорится в заявлении МИД Катара. Министерство эмирата отметило, что "ответ будет подготовлен и официально передан Кувейту", который играет в возникшем конфликте посредническую миссию. В Дохе также выразили благодарность усилиям Кувейта по преодолению дипломатического кризиса.

Арабские страны, ранее разорвавшие дипломатические отношения с Катаром, выдвинули Дохе 13 условий для восстановления связей. По имеющимся сведениям, среди них - понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране. Помимо этого Катару необходимо будет выплатить странам, выдвинувшим требования, денежную компенсацию, все условия по выходу из кризиса должны быть выполнены в течение 10 дней. Перечень этих требований был передан Катару Кувейтом.

В качестве мер по снижению террористической угрозы Катару предписывается прекратить натурализацию граждан Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта, а также выдать всех разыскиваемых ими преступников.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой. Государства объяснили свое решение поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Кроме того, ряд стран заявил о принятии серии мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара.