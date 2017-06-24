СМИ: ВСУ обстреляли ДНР по всем основным направлениям в первые часы перемирия

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ДОНЕЦК, 24 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу открывали огонь на Мариупольском, Донецком и Горловском участках линии разграничения сторон в Донбассе. Об этом Донецкому агентству новостей (ДАН) сообщил источник в силовых ведомствах провозглашенной Донецкой народной республики.
"На данный момент зафиксировано семь нарушений "режима тишины", из них два на Мариупольском направлении. Там применялось стрелковое вооружение. На Донецком направлении пока отмечено три нарушения, в том числе по Докучаевску было выпущено несколько танковых снарядов и мин", - отметил собеседник агентства.
По его словам, на Горловском направлении "противник использовал стрелковое оружие" дважды.
В среду, 21 июня, участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали очередное прекращение огня на линии соприкосновения в Донбассе, так называемое хлебное перемирие на время сбора урожая. Оно официально вступило в силу в 00:00 субботы и продлится до 31 августа.