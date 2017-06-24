Президент Египта утвердил договор о демаркации морских границ с Саудовской Аравией

КАИР, 24 июня. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в субботу утвердил договор о демаркации морских границ с Саудовской Аравией. Об этом сообщил представитель канцелярии главы египетского государства.

Согласно этому договору, ранее одобренному египетским парламентом, королевству отходят два острова в Красном море - Тиран и Санафир.

В середине июня парламент АРЕ ратифицировал соглашение с Саудовской Аравией о передаче островов Эр-Рияду, хотя еще в январе Высший административный суд страны признал этот акт нелегитимным. Спикер парламента Али Абдель Аль сразу дал понять, что депутаты в ходе голосования по договору не будут опираться на судебные вердикты.

Соглашение о демаркации морской границы с королевством, в соответствии с которым два острова передаются под юрисдикцию Эр-Рияда, было подписано в апреле прошлого года и сразу вызвало возмущение египетской общественности. В Каире и других городах неоднократно проходили акции протеста. Исторический статус Тирана и Санафира так до конца и не прояснен, хотя правительство настаивает на том, что они подпадают под саудовский суверенитет.

В разные годы на протяжении минувшего столетия управление островами неоднократно переходило от одной страны к другой. После войны 1967 года они вместе со всем Синайским полуостровом находились под контролем Израиля, а после возвращения Синая Каиру в 1982 году Тиран и Санафир вновь стали египетскими, хотя Саудовская Аравия претендовала на них.

Впервые разграничение морской границы между двумя странами было осуществлено в 2010 году. Эр-Рияд в соответствии с конвенциями ООН объявил о делимитации исходных линий своих морских границ, и Египет официально их признал. В 2015 году было достигнуто принципиальное соглашение по разграничению морских вод в соответствии с выводами технической комиссии, которая определила, что острова находятся в пределах саудовских территориальных вод

Саудовская Аравия ратифицировала соглашение с Египтом еще в 2016 году и позднее пригрозила, что в случае непризнания Каиром его законности она обратится с иском в международный суд.