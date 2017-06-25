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СМИ: не менее 25 сирийцев получили ранения в результате израильского обстрела на Голанах

Международная панорама
25 июня, 0:01 UTC+3 БЕЙРУТ БЕЙРУТ 24, июня. /ТАСС

Израильские ВВС выпустили ракеты по жилым домам и служебным постройкам в городе Эль-Баас после того, как правительственные войска отразили нападение террористов

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БЕЙРУТ, 24 июня. /ТАСС/. Израильские ВВС и террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) обстреляли жилые кварталы в городе Эль-Баас в провинции Эль-Кунейтра (40 км от Дамаска) на юго-западе Сирии. Как сообщил ливанский телеканал Al-Manar, в результате этой атаки получили ранения не менее 25 мирных жителей. По сведениям медицинских источников, несколько человек доставлены в госпиталь в тяжелом состоянии.

Сирийский военный источник ранее заявил, что израильские ВВС выпустили ракеты по жилым домам и служебным постройкам в городе Эль-Баас после того, как правительственные войска отразили нападение террористов на линии фронта Эль-Хамидия-Эль-Кунейтра. При этом был уничтожен один танк террористов.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что удар ВВС был нанесен в субботу в ответ на обстрел снарядами территории Голанских высот, контролируемой еврейским государством. При этом были поражены два сирийских танка и позиции, откуда были выпущены снаряды.

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