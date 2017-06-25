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Трамп: демократы и республиканцы могут никогда не найти общий язык

Международная панорама
25 июня, 7:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 25, июня. /ТАСС

Президент США отметил, что "уровень враждебности между партиями зашкаливает", особенно при согласовании законопроекта по новой системе медицинского страхования

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НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Демократическая и Республиканская партии США должны найти общий язык, но этого может и не случиться. Такое опасение высказал президент Дональд Трамп в размещенном в субботу фрагменте интервью телеканалу Fox News.

"Объединение республиканцев и демократов - эта та вещь, которая должна произойти, но не обязательно произойдет. Я всецело за, но не вижу, чтобы это происходило", - посетовал глава государства.

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Трамп отметил, что "уровень враждебности [между партиями] зашкаливает", особенно при согласовании законопроекта по новой системе медицинского страхования, которая должна прийти на смену программе Obamacare. "Было бы замечательно, если бы республиканцы и демократы взялись за руки и выработали нечто, приносящее счастье всем. Это же так просто", - полагает президент. Интервью полностью будет показано в эфире 25 июня.

В самой Америке, по убеждению Белого дома, действующий президент сталкивается не только с открытой политической оппозицией со стороны Демократической партии и близких к ней либеральных СМИ, но и с тайным бюрократическим сопротивлением в госаппарате (так называемое глубокое подполье, Deep State - прим. ТАСС). Сторонники Трампа считают, что речь идет об откровенном саботаже со стороны тех сил, которые до сих пор не смирились со своим поражением на прошлогодних ноябрьских выборах и пытаются всячески делегитимизировать законно избранного главу государства.

В этой борьбе используются любые средства - от прямой организации выступлений протеста и акций гражданского неповиновения до "утечек" в прессу закрытой служебной информации и раздувания различных скандалов и домыслов, в том числе по поводу приписываемого России вмешательства на стороне Трампа в предвыборные политические процессы в США. И сам Трамп, и российское руководство на самом высоком уровне много раз опровергали подобные инсинуации, но те не прекращаются, а просто видоизменяются со временем.

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