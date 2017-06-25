СМИ: боевики ИГ контролируют менее 1% исторической части Мосула

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Старый Мосул - последний оплот группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в иракском городе - практически освобожден. Как заявил в воскресенье официальный представитель командования операцией бригадный генерал Яхъя Расул, под контролем боевиков остается только 1% исторической части Мосула.
По словам иракского генерала, которые приводит телеканал Al-Sumaria, экстремисты окружены, наступление ведется по трем направлениям. С северо-запада - в районе Эль-Фарук - продвигаются подразделения ВС Ирака, с запада - армейский спецназ, с юга - в кварталах Рас-эль-Джаада, Баб- эль-Джадид, Баб-эль-Бейд - проводит операцию Федеральная полиция. Поддержку наземным формированиям оказывают ВВС Ирака. Одновременно со штурмом позиций ИГ в центральной части Старого города, бронетанковые части ВС страны участвуют в зачистке южных и северных пригородов, где еще остаются очаги сопротивления экстремистов.
"Главной задачей для нас является эвакуация мирных жителей, которых боевики используют в качестве живого щита, - подчеркнул Расул. - Иракские силы обеспечили коридоры безопасности, вывели тысячи гражданских". По его словам, для спасшихся иракцев оборудованы специальные лагеря размещения, где им оказывают медицинскую помощь, предоставляют кров и пищу.
По данным арабских СМИ, в плену боевиков остается от 50 тыс. до 90 тыс. гражданских лиц. Ранее сообщалось, что число террористов не превышает 200 человек, в основном смертники и снайперы. Как отметил представитель командования, все - иностранные наемники.
Кампания по выдворению ИГ из второго по величине города Ирака и главного оплота террористов - Мосула - началась в октябре прошлого года. За это время наземным формированиям при поддержке ВВС международной коалиции во главе с США и Ирака удалось освободить Восточный Мосул и занять значительную территорию на западе города. Как заявил 22 июня аль-Абади, о полном освобождении Мосула будет объявлено в ближайшие несколько дней.