СМИ: в Мосуле остается менее 200 боевиков ИГ

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Иракские правительственные силы наступают на последние участки исторической части Мосула, где укрылось менее 200 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил в субботу телеканал Al-Arabiya.

По данным его источников в иракском командовании, в операции задействованы отряды армейского спецназа, Федеральной полиции и сил быстрого реагирования МВД страны. Под контролем боевиков остается порядка 500 кв. м в густонаселенной части Старого города на западном берегу реки Тигр. Большинство окопавшихся в жилых зданиях боевиков - снайперы и террористы-смертники. За последние сутки удалось ликвидировать 115 боевиков, отмечают в командовании.

Боевые действия сосредоточены в квартале Эль-Фарук вблизи от соборной мечети Ан-Нури. Культовое сооружение, где в 2014 году главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади объявил о создании "халифата", террористы сравняли с землей в среду. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади расценил эту акцию как "официальное заявление о поражении" ИГ.

Кампания по выдворению ИГ из второго по величине города Ирака и главного оплота террористов - Мосула - началась в октябре прошлого года. За это время наземным формированиям при поддержке ВВС международной коалиции во главе с США и Ирака удалось освободить Восточный Мосул и занять значительную территорию на западе города. Как заявил 22 июня аль-Абади, о полном освобождении Мосула будет объявлено в ближайшие несколько дней.