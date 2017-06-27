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Меркель выступила за возобновление диалога с США о соглашении по зоне свободной торговли

Международная панорама
27 июня, 22:56 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 27, июня. /ТАСС

По мнению канцлера ФРГ, не вступив в диалог, стороны не смогут решить целый ряд проблем

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БЕРЛИН, 27 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за возобновление переговоров с США о создании зоны свободной торговли с Соединенными Штатами (TTIP). Об этом она заявила во вторник на экономической конференции Христианско-демократического союза.

Целый ряд торговых проблем не решить, не вступив в диалог, отметила Меркель. "И поэтому я выступаю за то, чтобы мы действительно снова запустили переговоры о таком соглашении и при этом смогли бы прояснить множество проблем", - подчеркнула канцлера. Ее слова цитирует агентство DPA.

Ранее канцлер ФРГ заявляла о возможном возобновлении диалога по Соглашению о зоне свободной торговли TTIP. "Я не исключаю, что переговоры по торговому соглашению с США когда-нибудь возобновятся", - сказала она. Ангела Меркель на протяжении последних лет активно выступает за подписание TTIP, так как, по ее мнению, глобализация должна выстраиваться в интересах людей.

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