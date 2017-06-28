Экс-глава штаба республиканцев зарегистрировался в США в качестве иностранного агента

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Пол Манафорт, возглавлявший избирательный штаб Дональда Трампа, зарегистрировался в министерстве юстиции США в качестве иностранного агента из-за работы политическим консультантом на Украине. Об этом во вторник сообщило агентство AP.
Согласно документам, поданным им для регистрации в минюст, фирма Манафорта получила в 2012-2014 годах за оказанные консалтинговые услуги более $17 млн от украинской Партии регионов. Ранее он опровергал факт получения денег от украинских чиновников.
Манафорт ушел с поста руководителя штаба республиканцев в августе прошлого года после обвинений о том, что он якобы неофициально получил миллионы долларов от Виктора Януковича во времена его президентства на Украине.
В марте этого года Майкл Флинн, который являлся помощником президента, также был вынужден зарегистрироваться в качестве иностранного агента из-за лоббистской деятельности в интересах Турции с августа по ноябрь прошлого года.