Оппозиция Японии потребовала созыва парламента из-за скандала вокруг министра обороны

ТОКИО, 29 июня. /ТАСС/. Главная в Японии оппозиционная Демократическая партия (ДП) совместно с еще тремя политическими объединениями потребовала от правительства внеочередного созыва парламента для обсуждения скандала вокруг министра обороны Томоми Инады, вокруг которой разгорелся скандал из-за ее неаккуратных высказываний. Соответствующее требование было официально передано в четверг спикеру нижней палаты Тадамори Осиме.

В соответствии с 53-й статьей конституции Японии, решение о созыве внеочередной сессии парламента принимает правительство, и это должно быть сделано, если того требует более четверти депутатов. Генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга, комментируя требование оппозиции, уже указал, что основной закон не предполагает какого-либо конкретного срока, когда парламент должен быть созван во внеочередном порядке.

Вместе с тем генсек кабмина повторил озвученную в среду позицию, согласно которой Инада должна продолжать работу. "Министр Инада отозвала свое заявление, которое могло быть ошибочно понято и извинилась", - сказал он. При этом Суга не стал комментировать, как скандал может сказаться на планах премьер-министра Синдзо Абэ провести перестановки в правительстве, отметив, что этот вопрос находится в ведении премьера.

Поводом для скандала стало выступление Инады в поддержку кандидата от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в токийском районе Итабаси в рамках предвыборной кампании в столичной префектуре. В своей речи она "от имени Министерства обороны, Сил самообороны, министра обороны и ЛДП" призвала избирателей отдать голос именно за него. Лидер ДП Ренхо заявила, что такие заявления "нарушают Конституцию, закон о выборах и закон о Силах самообороны", и потребовала от главы ведомства уйти в отставку. При этом она отметила, что ответственность за назначение министров лежит на главе правительства.

В результате Инаде пришлось отказаться от своего заявления уже спустя несколько часов после скандального выступления. Отвечая на вопросы журналистов, она заявила, что уходить в отставку не собирается, и в своем выступлении хотела высказать признательность жителям района, неподалеку от которого находится военная часть.

23 июня в Токио стартовала избирательная кампания перед выборами в законодательное собрание столичной префектуры, на которой правящей партии во главе с премьер-министром прочат поражение. Популярность уверенно набирает движение "Жители префектуры - превыше всего" во главе с нынешним губернатором Токио Юрико Коикэ, которая находится в конфликте с местной организацией ЛДП.