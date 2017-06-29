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Эр-Рияд опроверг сообщения о домашнем аресте бывшего наследного принца

Международная панорама
29 июня, 12:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Ранее газета The New York Times, ссылаясь на источники, приближенные к королевской семье, сообщила о том, что принцу запрещено покидать дворец в Джидде

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Власти Саудовской Аравии опровергли сообщения о том, что племянник короля Сальмана и бывший наследный принц Мухаммед бен Наиф Аль Сауд находится под домашним арестом в королевском дворце. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

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"Это неправда, на 100%", - заявил агентству официальный представитель властей Саудовской Аравии.

В среду газета The New York Times, ссылаясь на источники, приближенные к королевской семье, сообщила о том, что принцу запрещено покидать дворец в Джидде. Согласно полученной изданием информации, эти меры якобы направлены на то, чтобы подавить возможные оппозиционные настроения после назначения нового наследного принца.

21 июня декретом короля Сальмана первым наследным принцем Саудовской Аравии был назван 31-летний принц Мухаммед бен Сальман, который также сохранил пост главы Минобороны и занял пост первого заместителя премьер-министра королевства. Это решение было принято после утверждения кандидатуры принца большинством членов Совета присяги - главного совещательного органа королевской семьи. Как передавали арабские телеканалы, принц Мухаммед бен Наиф, отстраненный указом монарха от всех занимаемых должностей, присягнул на верность новому кронпринцу.

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