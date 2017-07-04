Гладко было на бумаге: почему КНДР и Южная Корея до сих пор не объединились

В 10 часов утра 4 июля 1972 года Пхеньян и Сеул заявили о подписании исторического и первого в своем роде "Совместного заявления Севера и Юга", в котором выразили стремление наладить межкорейский диалог и объединить государства Корейского полуострова. Тремя основными принципами объединения были провозглашены отказ от внешнего вмешательства, от использования силы и поиск путей достижения "великого национального единства". Однако история показала, что на деле руководство КНДР и РК следовали несколько иным принципам.

"Независимо, без опоры на иностранные силы"

В 1972 году у власти в КНДР находился "великий вождь и товарищ" Ким Ир Сен, а в Республике Корея — президент Пак Чон Хи (отец подвергнутой импичменту в 2017 году Пак Кын Хе). По свидетельствам очевидца секретных переговоров, предшествующих подписанию "Совместного заявления", переговорщики сошлись на том, что "великие державы" не заинтересованы в объединении Кореи, так как от этого выиграют лишь Пхеньян и Сеул.

Переговорщики рассуждали о внешнем влиянии и о том, как наладить межкорейский диалог без советской и американской помощи. При этом именно благодаря СССР и США образовались КНДР и РК.

Зависимость экономики КНДР от СССР и КНР была колоссальной (от поставок ресурсов до предоставления высококвалифицированной рабочей силы). А Республика Корея в 1953 году заключила с США военный союз, после чего на территории республики постоянно находились силы USFK (United States Forces Korea — "Вооруженные силы США в Корее"). К тому же, Вашингтон являлся самым важным торговым партнером Сеула.

Сильная зависимость двух корейских государств от внешних сил оказалась ключевой причиной, по которой первый принцип не мог быть применен.

"Без применения силы друг против друга"

Этот принцип был озвучен через 19 лет после окончания кровопролитной войны, унесшей жизни более 4 млн человек с обеих сторон, не считая "добровольцев" из КНР. Война закончилась перемирием, но мирного договора Сеул и Пхеньян не подписали по сей день. А стремление к мирному сосуществованию, закрепленное на бумаге, не смогло предотвратить более сотни стычек, боев и артиллерийских обстрелов, которые продолжаются и спустя почти полвека после подписания "Совместного заявления".

Во многом продолжению таких мелких, но летальных инцидентов способствовали серьезные изменения, на пороге которых оба государства стояли в 1972 году. Именно в этот год президент Р. К. Пак Чон Хи осуществил переворот, ввел в стране Конституцию Юсин, значительно укрепившую и расширившую его власть. КНДР не осталась в стороне и тоже приняла Конституцию, основанную на идеях "чучхе" (национал-коммунистическое мировоззрение, пришедшее на смену марксизму-ленинизму) и усилившую культ личности Ким Ир Сена.

КНДР и РК все больше отдалялись, использовали в отношении друг друга враждебную, порой агрессивную риторику, неоднократно пытались физически устранить руководство своего соперника. А периодические межкорейские встречи и даже такие прорывы, как открытие совместной экономической зоны и проведение встреч для семей, разделенных 38-й параллелью, не сумели увести Сеул и Пхеньян с пути конфронтации.

В 2005 году соперничество перешло в новую, критически опасную стадию. У КНДР появилось ядерное оружие. Для Пхеньяна, потерявшего свое изначальное военное и экономическое превосходство над Южной Кореей, оружие массового уничтожения и развитие средств его доставки стало гарантом собственной стабильности, безопасности и превосходства над ВС РК в случае полномасштабной войны.

Военно-техническое превосходство перестало быть монополией в руках империалистов, и кануло в лету время, когда враги шантажировали, угрожали нам своей атомной бомбой Ким Чен Ын Высший руководитель КНДР

Подливают масла в огонь в то же время и проводящиеся на постоянной основе совместные военные учения США и Южной Кореи, вызывающие гнев Пхеньяна не только в отношении Сеула, но и Вашингтона.

"Великое национальное единство"

Третий принцип "Совместного заявления Севера и Юга" гласит, что стороны будут добиваться "великого национального единства одного народа в первую очередь, невзирая на различия в идеях, идеологиях и системах". Но такой подход неосуществим, если предыдущие два предыдущих не соблюдаются.

Кроме принципов, было еще несколько пунктов, отражавших достигнутые договоренности: об отказе использования взаимной оскорбительной и обвинительной риторики, проведении "многочисленных обменов в различных областях", установлении прямой телефонной линии Пхеньян-Сеул и создании специального координационного комитета Севера и Юга. Все эти договоренности в лучшем случае исполнялись частично.

Документ 1972 года был первым в своем роде, но не последним. Похожими по духу и даже конкретным пунктам были соглашения 1991, 2000 и 2007 годов. Но на сегодняшний день сотрудничество сведено к минимуму: работа промышленного комплекса Кэсон так и не возобновлена, а Пхеньян отказывается даже проводить встречи разделенных семей.

Александр Мосесов