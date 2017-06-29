Альянс предложил провести Совет Россия - НАТО до конца июля

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. НАТО предложила России провести Совет Россия - НАТО (СРН) до конца июля и организовать брифинг по учениям "Запад-2017". Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого рабочего заседания министров обороны альянса.

"Мы просили Россию провести брифинг по учениям "Запад" в рамках СРН. И мы хотим запланировать заседание СРН до летних каникул. Мы предложили России дату, возможно, Россия согласится, и у нас пройдет скоро заседание СРН", - сказал он.

По словам генсека, вопрос об учениях "Запад" поднимался на заседании министров обороны. "Это крупные учения, мы говорим об активизации военной деятельности вблизи границ НАТО. Каждая страна имеет право проводить учения, но важно, чтобы это было сделано в транспарентной и предсказуемой манере", - отметил Столтенберг.

"Требуется уведомление на международном уровне, необходимы наблюдатели, если большое количество войск задействуется. Ожидаем, что Россия будет придерживаться международных обязательств. НАТО обеспечивает транспарентность, мы не повторяем в полной мере то, что делает Россия, но мы реагируем", - добавил он.

Последнее заседание Совета Россия-НАТО на уровне послов состоялось 30 марта этого года.

Генсек альянса также сообщил, что в НАТО не планируют встречи с главой МИД Росии Сергеем Лавровым в ходе его визита в Брюссель 11-12 июля. "Я встречался с министром Лавровым не раз, но у нас пока нет планов встречаться с ним во время его визита в Брюссель", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Ранее в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Бельгию, 11 июля встретится с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, 12 июля - с министром иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерсом.