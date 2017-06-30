Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белый дом: СМИ тратят основную часть времени на публикацию ложных сообщений о России

Международная панорама
30 июня, 2:41 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 30, июня. /ТАСС

При этом президент США хотел бы, чтобы СМИ уделяли больше времени законодательной повестке, отметила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс подвергла в четверг критике новостные телеканалы за посвящение большей части эфирного времени "проталкиванию ложных повествований о России", а не ситуации в стране. На брифинге для журналистов в Белом доме она привела опубликованные в среду данные американской компании Media Research Center (MRC), специализирующейся на изучении работы СМИ.

Выяснилось, что американские телекомпании ABC, NBC и CBS посвящают расследованиям приписываемых Москве попыток вмешательства в ход прошлогодней предвыборной кампании в США в три раза больше эфирного времени, чем остальным девяти актуальным темам вместе взятым.

"Они тратят одну минуту в блоке вечерних новостей на налоговую реформу, три минуты - на инфраструктуру, пять минут - на экономику и рабочие места, 17 минут - на здравоохранение и 353 минуты - на атаки на президента [Дональда Трампа] и проталкивание ложных повествований о России", - отметила Сандерс.

По ее словам, Трамп "хотел бы, чтобы больше [времени] уделялось законодательной повестке". "Давайте сравним: 353 минуты нападок на президента и продвижение ложного повествования [о России] и одна минута на налоговую реформу - это все за месяц. Это цифры, ребята, цифры не лгут. СМИ делают акцент на том, что не совпадает с приоритетами остальной части Америки", - сказала представитель Белого дома.

Она подчеркнула, что после инаугурации Трампа в январе "экономика [США] растет, фондовый рынок поднялся, безработица снижается, рабочие места возвращаются, а ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС) - в бегах". "Америка побеждает, и это то, о чем нам нравится говорить, но вы, парни, постоянно игнорируете это повествование", - заключила Сандерс.

Ситуация налицо

MRC изучила сетку вечерних выпусков новостей в период с 17 мая по 20 июня. Так, по данным экспертов компании, телекомпании ABC, NBC и CBS посвятили 47 минут эфира теме глобального потепления на Земле, 29 минут - противодействию терроризму, 17 минут - реформе системы медицинского страхования в США и 353 минуты - расследованию, касающемуся России.

Эксперты MRC также привели данные об анализе 20 часов эфира телекомпании CNN, в результате которого выяснилось, что 92% эфирного времени было посвящено критике работы администрации Дональда Трампа. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
"Вас не выселять, а расстреливать надо": депортация крымских болгар
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Белом доме подтвердили встречу Трампа и Путина на полях саммита G20
2
Parisien: полиция Франции задержала мужчину, пытавшегося въехать в толпу прихожан мечети
3
Требования ужесточить проверки на рейсах в США коснутся двух аэропортов Москвы
4
Источники: законопроект по санкциям в отношении РФ решили вернуть в Сенат США на доработку
5
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
6
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
7
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
Темы дня
Загрузка...
Реклама