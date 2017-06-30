Белый дом: СМИ тратят основную часть времени на публикацию ложных сообщений о России

Яромир Ягр пожаловался на отсутствие предложений со стороны клубов НХЛСпорт 30 июня, 3:40
Постпред США при ООН обосновала недоверие к Ирану басней о скорпионе и лягушкеМеждународная панорама 30 июня, 3:19
В лондонском аэропорту задержана женщина по подозрению в подготовке терактовМеждународная панорама 30 июня, 3:13
Требования ужесточить проверки на рейсах в США коснутся двух аэропортов МосквыМеждународная панорама 30 июня, 2:51
Сергей Фурсенко обсудит с Манчини вопрос возвращения Аршавина в ФК "Зенит"Спорт 30 июня, 2:34
"Известия": значимые инвестпроекты пройдут технологический ценовой аудитЭкономика и бизнес 30 июня, 2:18
CNN: экс-помощник Обамы согласилась выступить на слушаниях в Конгрессе по РФМеждународная панорама 30 июня, 2:12
Финансисту Скарамуччи, которого оговорила CNN, поручено решить проблемы госбанка СШАМеждународная панорама 30 июня, 2:00
"Ростов" подписал контракт с футболистом сборной Исландии ИнгасономСпорт 30 июня, 1:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс подвергла в четверг критике новостные телеканалы за посвящение большей части эфирного времени "проталкиванию ложных повествований о России", а не ситуации в стране. На брифинге для журналистов в Белом доме она привела опубликованные в среду данные американской компании Media Research Center (MRC), специализирующейся на изучении работы СМИ.
Выяснилось, что американские телекомпании ABC, NBC и CBS посвящают расследованиям приписываемых Москве попыток вмешательства в ход прошлогодней предвыборной кампании в США в три раза больше эфирного времени, чем остальным девяти актуальным темам вместе взятым.
"Они тратят одну минуту в блоке вечерних новостей на налоговую реформу, три минуты - на инфраструктуру, пять минут - на экономику и рабочие места, 17 минут - на здравоохранение и 353 минуты - на атаки на президента [Дональда Трампа] и проталкивание ложных повествований о России", - отметила Сандерс.
По ее словам, Трамп "хотел бы, чтобы больше [времени] уделялось законодательной повестке". "Давайте сравним: 353 минуты нападок на президента и продвижение ложного повествования [о России] и одна минута на налоговую реформу - это все за месяц. Это цифры, ребята, цифры не лгут. СМИ делают акцент на том, что не совпадает с приоритетами остальной части Америки", - сказала представитель Белого дома.
Она подчеркнула, что после инаугурации Трампа в январе "экономика [США] растет, фондовый рынок поднялся, безработица снижается, рабочие места возвращаются, а ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС) - в бегах". "Америка побеждает, и это то, о чем нам нравится говорить, но вы, парни, постоянно игнорируете это повествование", - заключила Сандерс.
MRC изучила сетку вечерних выпусков новостей в период с 17 мая по 20 июня. Так, по данным экспертов компании, телекомпании ABC, NBC и CBS посвятили 47 минут эфира теме глобального потепления на Земле, 29 минут - противодействию терроризму, 17 минут - реформе системы медицинского страхования в США и 353 минуты - расследованию, касающемуся России.
Эксперты MRC также привели данные об анализе 20 часов эфира телекомпании CNN, в результате которого выяснилось, что 92% эфирного времени было посвящено критике работы администрации Дональда Трампа.