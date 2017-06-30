Белый дом: СМИ тратят основную часть времени на публикацию ложных сообщений о России

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс подвергла в четверг критике новостные телеканалы за посвящение большей части эфирного времени "проталкиванию ложных повествований о России", а не ситуации в стране. На брифинге для журналистов в Белом доме она привела опубликованные в среду данные американской компании Media Research Center (MRC), специализирующейся на изучении работы СМИ.

Выяснилось, что американские телекомпании ABC, NBC и CBS посвящают расследованиям приписываемых Москве попыток вмешательства в ход прошлогодней предвыборной кампании в США в три раза больше эфирного времени, чем остальным девяти актуальным темам вместе взятым.

"Они тратят одну минуту в блоке вечерних новостей на налоговую реформу, три минуты - на инфраструктуру, пять минут - на экономику и рабочие места, 17 минут - на здравоохранение и 353 минуты - на атаки на президента [Дональда Трампа] и проталкивание ложных повествований о России", - отметила Сандерс.

По ее словам, Трамп "хотел бы, чтобы больше [времени] уделялось законодательной повестке". "Давайте сравним: 353 минуты нападок на президента и продвижение ложного повествования [о России] и одна минута на налоговую реформу - это все за месяц. Это цифры, ребята, цифры не лгут. СМИ делают акцент на том, что не совпадает с приоритетами остальной части Америки", - сказала представитель Белого дома.

Она подчеркнула, что после инаугурации Трампа в январе "экономика [США] растет, фондовый рынок поднялся, безработица снижается, рабочие места возвращаются, а ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС) - в бегах". "Америка побеждает, и это то, о чем нам нравится говорить, но вы, парни, постоянно игнорируете это повествование", - заключила Сандерс.

Ситуация налицо

MRC изучила сетку вечерних выпусков новостей в период с 17 мая по 20 июня. Так, по данным экспертов компании, телекомпании ABC, NBC и CBS посвятили 47 минут эфира теме глобального потепления на Земле, 29 минут - противодействию терроризму, 17 минут - реформе системы медицинского страхования в США и 353 минуты - расследованию, касающемуся России.

Эксперты MRC также привели данные об анализе 20 часов эфира телекомпании CNN, в результате которого выяснилось, что 92% эфирного времени было посвящено критике работы администрации Дональда Трампа.