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Эксперты: ABC, NBC и CBS выделяют расследованию по РФ втрое больше эфира, чем другим темам

Международная панорама
29 июня, 1:22 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, июня. /ТАСС

В то же время телекомпания CNN 92% эфирного времени посвящает критике администрации Дональда Трампа, свидетельствуют данные компании Media Research Center

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НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Американские телекомпании ABC, NBC и CBS посвящают расследованиям приписываемых Москве попыток вмешательства в ход прошлогодней предвыборной кампании в США в три раза больше эфирного времени, чем остальным девяти актуальным темам вместе взятым. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные американской компании Media Research Center (MRC), специализирующейся на изучении работы СМИ.

MRC изучила сетку вечерних выпусков новостей в период с 17 мая по 20 июня. За это время доля темы расследования, касающегося России, в эфире трех телекомпании составила 353 минуты, исключая рекламу и различные объявления. ABC, NBC и CBS при этом посвятила теме глобального потепления на Земле 47 минут эфира, противодействию терроризму - 29 минут, а реформе системы медицинского страхования в США - 17 минут.

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Явными аутсайдерами стали такие актуальные для США вопросы, как состояние экономики и рынка занятости (5 минут), новая политика в отношении Кубы (5), международная торговля (5), война в Афганистане (4) и расходы на восстановление инфраструктуры в Соединенных Штатах (3). Три телекомпании за отчетный период уделили реформе американской налоговой системы только одну минуту.

В мае Media Research Center пришла к выводу, что телекомпания CNN посвящает почти все свое эфирное время критике администрации президента США Дональда Трампа. В качестве примера эксперты проанализировали 20 часов эфира телекомпании. Если исключить рекламные ролики и различные объявления, то остается 13 часов 27 минут выпусков новостей и телепередач. По оценкам MRC, 12 часов 19 минут (92%) этого времени было посвящено программам, касающимся работы администрации Трампа, и лишь 1 час 8 минут - остальным темам.

MRC отмечала, что ведущие и комментаторы CNN практически без исключения высказывались о работе администрации в негативном ключе. Эксперты компании подчеркивали, что данные выводы, сделанные в отношении указанных 20 часов, дают представление и о политике телеканала в целом.

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