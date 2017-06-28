Спецкомитет Сената США намерен завершить расследование по РФ к концу года

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Спецкомитет по разведке Сената Конгресса США планирует завершить расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Об этом сообщил в среду в беседе с журналистами в законодательном органе председатель спецкомитета Ричард Бэрр.

"Я бы хотел завершить [расследование] к концу этого года, но пока это только амбициозные планы, - отметил он, отвечая на вопрос о предполагаемых сроках разбирательства. - Это вполне возможно".

"В июле у нас очень жесткий график", - подчеркнул Бэрр, добавив, что комитет может в два раза увеличить запланированное количество слушаний перед уходом на летние каникулы в начале августа. При этом большая часть слушаний спецкомитета проходит в закрытом режиме, и лишь семь из них пока были открытыми.

Сенатор также рассказал, что комитет пригласит далеко не всех желающих. Ранее несколько бывших советников и помощников президента США Дональда Трампа по предвыборному штабу заявили о своей готовности выступить на слушаниях. "Они необязательно должны находиться на первых местах нашего списка, потому что мы не считаем, что они для нас очень важны", - заключил председатель комитета.

ФБР США ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему проводят спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. В середине мая американский Минюст объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования предполагаемого вмешательства РФ в выборы. Это решение поддержали многие республиканцы и демократы в Конгрессе США.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.