Белый дом: США приветствовали бы пересмотр сомнительных статей по России в СМИ

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Белый дом приветствовал бы пересмотр сомнительных статей о роли России в прошедших выборах в США, которые были опубликованы в американских СМИ. "Это была бы отличная идея, мы бы не возражали", - сказала во вторник, отвечая на вопрос на эту тему на регулярном брифинге для журналистов, официальный представитель Белого дома Сара Хакаби-Сандерс.

Ее просили прокомментировать аннулирование одного из сообщений телекомпании CNN и увольнение троих сотрудников этой телекомпании из-за недостоверной публикации на ту же тему.

Хакаби-Сандерс в очередной раз подчеркнула, что президент США Дональд Трамп считает "мошеннической уловкой" раздувание скандала вокруг роли России и контактов с нею, якобы поддерживавшихся помощниками американского лидера. В России такие домыслы также неоднократно отвергались.

CNN - "позор" для журналистики

При обсуждении этой темы представитель Белого дома назвала действия телекомпании CNN "позором" для журналистики. Поводом послужила распространенная в интернете консервативным активистом Джеймсом О'Кифом видеозапись, на которой продюсер CNN Джон Бонифилд признается, что эта телекомпания сознательно раздувает скандал вокруг Трампа и России "ради рейтингов".

"Если это реальная запись, то, думаю, это позор для всех СМИ, для всей журналистики", - сказала Хакаби-Сандерс. "Если уж мы дошли до того, что СМИ нельзя доверять освещение новостей, то для Америки это опасно", - добавила она. И сам Трамп, по ее признанию, "обескуражен <...> постоянным потоком лженовостей".

Запись с признаниями Бонифилда была сделана скрытой камерой для так называемого "Проекта "Истина"" (Project Veritas). После ее распространения CNN выступила в поддержку своего продюсера.

При этом телекомпания ABC во вторник заявила, что скандал вокруг CNN администрация Трампа использует для атаки на американские СМИ, которые, как он считает, распространяют фейковые новости.

Отозванная статья

Ранее, однако, CNN пришлось аннулировать статью, в которой со ссылкой на источник утверждалось, что американский финансист Энтони Скарамуччи и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встречались 16 января 2017 года на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. В статье также говорилось, что спецкомитет по разведке Сената Конгресса США начал расследование, чтобы выяснить, подавал ли Скарамуччи Дмитриеву надежды на скорое смягчение антироссийских санкций, введенных США в связи с событиями на Украине в 2014 году.

CNN не только удалила эту статью, но и принесла извинения американскому финансисту. Трое сотрудников, причастных к данной публикации, уволились. Информационный портал BuzzFeed сообщил, что руководство телеканала ужесточает правила публикации материалов, связанных с Россией.

Именно в этом контексте Хакаби-Сандерс высказывалась на брифинге за проверку других сомнительных материалов. По ее словам, ей их известно "множество", в частности, в газете The New York Times.