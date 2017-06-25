Советник Трампа: демократы одержимы идеей вмешательства Москвы в выборы в США

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Упорство, с которым Демократическая партия поднимает вопрос о приписываемых Москве попытках вмешательства в ход предвыборной кампании в США в 2016 году, похоже на навязчивую идею. В ее основе - невозможность отыскать доказательства сговора команды президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом заявила старший советник президента США Келлиэнн Конуэй в воскресенье в эфире телекомпании ABC.

"Имеются ли свидетельства сговора с Россией, потому что у Адама Шиффа (старшего демократа в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США - прим. ТАСС) их нет. У Джея Джонсона (бывшего министра национальной безопасности - прим. ТАСС) и Джеймса Коми (уволенного директора ФБР - прим. ТАСС) их тоже нет. Тогда о чем мы тут говорим, бесконечно обсуждая Россию", - задала советник риторический вопрос.

Конуэй повторила позицию Трампа о том, что именно прежняя администрация Барака Обамы молчала и бездействовала, обладая информацией спецслужб о попытках извне повлиять на исход выборов в США. "Я считаю, что прежней администрации предстоит ответить на множество вопросов, учитывая всеобщую одержимость в отношении России", - заметила советник Белого дома.

"Почему они ничего не предприняли? Почему они не поставили в известность кандидата [в президенты] Трампа? Понятно, что они ожидали победы Хиллари Клинтон, но как можно было утаивать важнейшую информацию о российских хакерах?" - продолжала Конуэй. Как она напомнила, еще ни одно официальное лицо в США не подтвердило, что предполагаемые хакерские атаки повлияли на исход голосования в ноябре 2016 года.

ФБР США ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему проводят спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. В середине мая американский Минюст объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования предполагаемого вмешательства РФ в выборы. Это решение поддержали многие республиканцы и демократы в Конгрессе США.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.