Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Советник Трампа: демократы одержимы идеей вмешательства Москвы в выборы в США

Международная панорама
25 июня, 20:06 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 25, июня. /ТАСС

Келлиэнн Конуэй также подтвердила позицию Дональда Трампа о том, что прежняя администрация Барака Обамы молчала и бездействовала, обладая информацией спецслужб о попытках повлиять на исход выборов

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Упорство, с которым Демократическая партия поднимает вопрос о приписываемых Москве попытках вмешательства в ход предвыборной кампании в США в 2016 году, похоже на навязчивую идею. В ее основе - невозможность отыскать доказательства сговора команды президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом заявила старший советник президента США Келлиэнн Конуэй в воскресенье в эфире телекомпании ABC.

"Имеются ли свидетельства сговора с Россией, потому что у Адама Шиффа (старшего демократа в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США - прим. ТАСС) их нет. У Джея Джонсона (бывшего министра национальной безопасности - прим. ТАСС) и Джеймса Коми (уволенного директора ФБР - прим. ТАСС) их тоже нет. Тогда о чем мы тут говорим, бесконечно обсуждая Россию", - задала советник риторический вопрос.

Конуэй повторила позицию Трампа о том, что именно прежняя администрация Барака Обамы молчала и бездействовала, обладая информацией спецслужб о попытках извне повлиять на исход выборов в США. "Я считаю, что прежней администрации предстоит ответить на множество вопросов, учитывая всеобщую одержимость в отношении России", - заметила советник Белого дома.

"Почему они ничего не предприняли? Почему они не поставили в известность кандидата [в президенты] Трампа? Понятно, что они ожидали победы Хиллари Клинтон, но как можно было утаивать важнейшую информацию о российских хакерах?" - продолжала Конуэй. Как она напомнила, еще ни одно официальное лицо в США не подтвердило, что предполагаемые хакерские атаки повлияли на исход голосования в ноябре 2016 года.

ФБР США ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему проводят спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. В середине мая американский Минюст объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования предполагаемого вмешательства РФ в выборы. Это решение поддержали многие республиканцы и демократы в Конгрессе США.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Разногласия РФ и США в киберпространстве
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Навальному вызвали скорую помощь в спецприемник из-за высокой температуры
2
Роковой размен: Федор Емельяненко проиграл нокаутом Мэтту Митриону
3
Федор Емельяненко проиграл Мэтту Митриону нокаутом в первом раунде
4
Член Общественной палаты Коми и ее четырехлетний сын погибли в ДТП
5
Российский боец Минаков заявил, что с удовольствием сразился бы с Митрионом
6
Мать Саманты Смит тронута и польщена, что смена лагеря "Артек" посвящена ее дочери
7
Рогозин резко ответил на критику украинского блогера в адрес танка "Армата"
Темы дня
Загрузка...
Реклама